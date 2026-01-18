  • İSTANBUL
Sessiz katil kötü kolesterolü düşüren tek baharat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sessiz katil kötü kolesterolü düşüren tek baharat!

Kolesterol problemi, Modern çağın sessiz katili olarak adlandırılan yüksek kolesterolü ile mücadelede zor ve kötü kolesterolü düşürmede bu baharat öne çıkıyor. Sorun yaşayanlar özellikle tarçın son yıllarda dikkat çeken baharatlar arasında yer alıyor.

Foto - Sessiz katil kötü kolesterolü düşüren tek baharat!

Kolesterol problemi, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. İlaç tedavilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da kolesterol kontrolünde önemli rol oynuyor. Bu noktada, özellikle tarçın son yıllarda dikkat çeken baharatlar arasında yer alıyor.

Foto - Sessiz katil kötü kolesterolü düşüren tek baharat!

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? Uzmanlara göre tarçın, içerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde kandaki toplam kolesterol ve "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Bakım olabilir. Bazı bilimsel çalışmalarda, düzenli ve kontrollü tarçın tüketiminin kolesterol ve trigliserid değerlerinde düşüş sağladığı gözlemlendi. Beslenme uzmanları, "Tarçın tek başına mucizevi bir tedavi değildir ancak dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde kolesterol yönetimine katkı sağlayabilir," değerlendirmesinde bulunuyor. Halk arasında sıkça dile getirilen "1 kaşıkta değerler değişiyor" ifadesi, uzmanlar tarafından temkinle ele alınıyor. Uzmanlara göre burada kastedilen, düzenli ve uzun süreli kullanım. Tarçının etkisinin kişiden kişiye değişebileceği, beslenme düzeni, yaşam tarzı ve genetik faktörlerin sonuçlar üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor. Tarçın; yoğurt, süt, yulaf veya meyvelerle birlikte tüketilebiliyor. Ancak aşırı tüketimin karaciğer üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullanan kişilerin, tarçını yüksek miktarlarda tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü alması öneriliyor.

Foto - Sessiz katil kötü kolesterolü düşüren tek baharat!

Sağlık uzmanları, kolesterol düşürme konusunda tek bir besine veya baharata bel bağlanmaması gerektiğinin altını çiziyor. "Tarçın destekleyici olabilir ancak asıl olan sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve doktor kontrolüdür," uyarısı yapılıyor. Tarçın, bilimsel veriler ışığında kolesterol yönetiminde destekleyici bir rol oynayabilecek baharatlar arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu tür doğal ürünlerin bilinçli tüketilmesi ve tedavi yerine geçmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

