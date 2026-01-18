Sessiz katil kötü kolesterolü düşüren tek baharat!

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? Uzmanlara göre tarçın, içerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde kandaki toplam kolesterol ve "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Bakım olabilir. Bazı bilimsel çalışmalarda, düzenli ve kontrollü tarçın tüketiminin kolesterol ve trigliserid değerlerinde düşüş sağladığı gözlemlendi. Beslenme uzmanları, "Tarçın tek başına mucizevi bir tedavi değildir ancak dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde kolesterol yönetimine katkı sağlayabilir," değerlendirmesinde bulunuyor. Halk arasında sıkça dile getirilen "1 kaşıkta değerler değişiyor" ifadesi, uzmanlar tarafından temkinle ele alınıyor. Uzmanlara göre burada kastedilen, düzenli ve uzun süreli kullanım. Tarçının etkisinin kişiden kişiye değişebileceği, beslenme düzeni, yaşam tarzı ve genetik faktörlerin sonuçlar üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor. Tarçın; yoğurt, süt, yulaf veya meyvelerle birlikte tüketilebiliyor. Ancak aşırı tüketimin karaciğer üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullanan kişilerin, tarçını yüksek miktarlarda tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü alması öneriliyor.