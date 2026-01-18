Dondurucu soğuğa aldırmadılar! Gölde tulum eşliğinde horon oynadılar

Olgun Atagün ise geçen yıl da şenliğe katıldığını belirterek, "Bu yıl da aynı anı yaşıyorum, seneye de yaşayacağız. Biz buraya gelip haftada bir gün soğuk suya giriyoruz ama hastalanmıyoruz." dedi. Pelin Şaşmaz da ilk defa soğuk suda yüzdüğünü belirterek, herkesin denemesi gerektiğini söyledi.