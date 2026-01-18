Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a tavsiyelerde bulundu.

Avrupa diplomasisinin başı olan Kallas'ın Rusya ve Çin'i ABD ile Avrupa arasındaki çatırdamadan fayda sağlayan ülkeler olarak gösterdiği X paylaşımını alıntılayan Dmitriyev, iki gün önce 'içmeye başlamanın tam zamanı' olduğunu savunan AB Diplomasi Şefi'ne nasihat verdi. Dmitriyev, "Sevgili Kaja, belki de paylaşımlarını yazmadan önce içki içmemen daha iyi olur. ABD'yi 'fakirleşmekle' tehdit etmek, sandığın gibi bir güç gösterisi değil" ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, Kallas'a Kansas'ta yaşamadığını ve artık 'Biden dünyasının' olmadığını da hatırlattı.

KALLAS NE DEMİŞTİ?

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'da tatbikat yapan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi getirmesi karşısında, şu anda Avrupalıların içki içmeye başlamasından daha iyi bir şey düşünemediğini söylemişti.

Trump daha önce, şubat ayında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranın daha sonra yüzde 25’e yükseltileceğini, tarifenin ABD’nin Grönland’ı satın almasıyla sonuçlanacak bir anlaşmaya kadar geçerli olacağını duyurmuştu.