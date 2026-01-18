  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu 'ABD’nin MHP’yi bölmesinde rol aldılar' Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi Dursun Özbek transfer yapmayı unuttu mu? Galatasaray tribünlerinden istifa sesleri yükseldi! Antalya Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar! Soruşturmasında 5 tutuklama Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi İslami Cihad'dan Trump'ın konseyine ret! Konut fiyatları düşmüyor! ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
Dünya Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!
Dünya

Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

ABD ile Avrupa arasındaki Grönland kavgasının Rusya ve Çin'e yaradığını ve Trump'ın Grönland'da tatbikat yapan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi getirmesinin Avrupa ve ABD'yi daha fakir yapacağını savunan fikrini X’ten yaptığı paylaşımla duyuran AB Diplomasi şefi Kaja Kallas'a Putin’in temsilcisi Kirill Dmitriyev’den CHP’lileri hatırlatan bir cevap geldi. Dimitriyev’in “Sevgili Kaja, belki de paylaşım yapmadan önce içki içmemen daha iyi olur” cevabı dünyada gündem olurken Türkiye’de mezarda bile rakı içen CHP Genel Başkanı ve CHP’li milletvekillerini hatırlattı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a tavsiyelerde bulundu.

Avrupa diplomasisinin başı olan Kallas'ın Rusya ve Çin'i ABD ile Avrupa arasındaki çatırdamadan fayda sağlayan ülkeler olarak gösterdiği X paylaşımını alıntılayan Dmitriyev, iki gün önce 'içmeye başlamanın tam zamanı' olduğunu savunan AB Diplomasi Şefi'ne nasihat verdi. Dmitriyev, "Sevgili Kaja, belki de paylaşımlarını yazmadan önce içki içmemen daha iyi olur. ABD'yi 'fakirleşmekle' tehdit etmek, sandığın gibi bir güç gösterisi değil" ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, Kallas'a Kansas'ta yaşamadığını ve artık 'Biden dünyasının' olmadığını da hatırlattı.

KALLAS NE DEMİŞTİ?

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'da tatbikat yapan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi getirmesi karşısında, şu anda Avrupalıların içki içmeye başlamasından daha iyi bir şey düşünemediğini söylemişti.

Trump daha önce, şubat ayında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranın daha sonra yüzde 25’e yükseltileceğini, tarifenin ABD’nin Grönland’ı satın almasıyla sonuçlanacak bir anlaşmaya kadar geçerli olacağını duyurmuştu.

Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası
Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası

Siyaset

Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası

CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör!
CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör!

Gündem

CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör!

CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar
CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar

Gündem

CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar

Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü
Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü

Gündem

Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü

CHP fokur fokur kaynıyor: Ortalık karıştı!
CHP fokur fokur kaynıyor: Ortalık karıştı!

Aktüel

CHP fokur fokur kaynıyor: Ortalık karıştı!

Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.
Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

Gündem

Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23