Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı

SDG'nin işgal ettiği noktalarda sıcak çatışmalar sürerken yeni gelişmeler de ardı ardına geliyor.

Suriye ordusu, dün gece saatlerinde SDG'nin işgalinde olan Rakka'nın Tabka ilçesine operasyon başlattı.

RAKKA SURİYE'NİN KONTROLÜNDE

Ordudan yapılan açıklamada Tabka'da kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den alındığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi.

DEYRİZOR'DA ENERJİ TESİSLERİ SDG'DEN TEMİZLENDİ

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanırken sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.

Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını ele geçiren aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

ENERJİ KAYNAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapan Deyrizor, 11 Aralık 2024 tarihinde büyük ölçüde Suriye ordusunun eline geçmişti.

Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı.

ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİYORLARDI

Ülkede petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasına ipotek koyan terör örgütü, petrol satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyordu.

Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

Halihazırda Deyrizor ilinde Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol ve gaz sahaları bulunuyor.