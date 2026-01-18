  • İSTANBUL
Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı

Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’nın ardından New York’ta da yatırımcı turunu tamamladı. Toplamda 88 trilyon dolarlık varlığı yöneten 800’den fazla isimle bir araya gelen Şimşek, Türkiye’nin yeni ekonomi programını ve dezenflasyon sürecini anlattı. Dev fonların Türkiye’ye ilgisi zirve yaparken, "Yatırım akışı hızlanacak" mesajı verildi.

Ekonomi yönetiminin haftalardır beklenen dev ABD seferi sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta gerçekleştirdiği yoğun temasların ardından Türkiye’ye iniş yaptı. Perşembe ve cuma günleri sadece New York’ta 15 ayrı üst düzey toplantıya katılan Şimşek, toplamda 30 trilyon dolarlık bilançoyu yöneten 300 dev yatırımcıya Türkiye’nin yeni yol haritasını anlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Bakan Şimşek, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

800’DEN FAZLA İSİMLE GÖRÜŞTÜ

New York'taki toplantılarda, Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmeler, dezenflasyon süreci ve orta vadeli beklentiler yatırımcılarla kapsamlı şekilde paylaşıldı. Yatırımcılarla geniş kapsamlı soru-cevap oturumları da gerçekleştirildi.

Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.

Söz konusu temaslarda, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu ve artarak devam ettiğini görüldü.

