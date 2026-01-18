  • İSTANBUL
Gündem

Özgür Özel hiç bu kadar zavallı bir duruma düşmemişti! Kendi başkanları onu böyle yalanladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine yaptığı ziyarette hükümeti hedef alarak "Depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Ancak Özel’in bu algı operasyonu, bizzat kendi partisine mensup milletvekili ve belediye başkanlarının övgü dolu sözleriyle yerle bir oldu. Kendi kurmayları tarafından yalanlanan Özel, siyaset tarihinin en zavallı durumlarından birine düştü.

CHP ELAZIĞ Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ konutlarının hızına ve sürecin başarısına dikkat çekerek, "Sürecin hızlı işlemesinden kaynaklı çok doğru işler yapıldı ve insanların can ve mal güvenliği sağlandı" diyerek Özel’in iddialarını boşa çıkardı.

 

Belediye Başkanlarından Devletin Yatırımlarına Teşekkür Yağmuru Özel "sınıfta kaldılar" derken, CHP’li belediye başkanları bölgedeki çalışmaları şu sözlerle takdir etti:

 

 

CHP DOĞANŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Bayram: "Tam ümidimizi yitirmişken, karamsarlığa kapılmışken Allah hepinizden razı olsun. Konutlar teslim edilmeye başlandı."

 

 

CHP EKİNÖZÜ Belediye Başkanı Erkan Gürbüz: "İlçe çok güzel bir ilçe olacak. Ne kadar minnet duysam sizlere azdır."

 

 

CHP DEFNE Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün: "Sayın Bakanım emeklerinize sağlık. Hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Tarihi Antakya bölgesi çok güzel oluyor."

 

 

CHP ADIYAMAN Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, el birliğiyle kenti ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

 

Özgür Özel Siyaseten İflas Etti! Deprem bölgesindeki gerçekleri görmezden gelerek sadece siyasi rant devşirmeye çalışan Özgür Özel, kendi belediye başkanlarının devlete teşekkür ettiği bir tabloda adeta dımdızlak ortada kaldı. Kendi partililerinin bile takdir ettiği çalışmaları karalamaya çalışan Özel’in bu tutumu, CHP içindeki büyük kopuşu ve genel başkanın gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

1
Yorumlar

Vatandaş

Bu zavallı hırsız ekremin çantacısısı şaibeli özgürun pesinden giden yemlik kitle var maalesef,chp komple hem zavallı hem ihanetci hem ipleri disarda olan kukla siyasi parti.

Bay b

Bununki zavallıktanda öte yeryüzünün en basiretsiZ ve ahlak yoksunu insanlar bunlar
