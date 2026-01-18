Endonezya'da kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: Vadi içerisinde ilk cansız beden bulundu
Güney Sulawesi bölgesinde dün irtibatı kesilen Endonezya Hava Taşımacılığı’na ait uçağın enkazı, 200 metrelik bir vadi derinliğinde bulundu. 11 kişinin bulunduğu uçaktan ilk acı haber gelirken, ekiplerin kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Endonezya’da havacılık dünyasını sarsan kazanın detayları netleşmeye başladı. Güney Sulawesi’nin dağlık kesiminde izini kaybettiren "ATR 42-500" tipi uçağın bulunması için başlatılan seferberlik, uçağın enkazına ulaşılmasıyla sonuçlandı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yönetilen operasyonda; helikopterler ve insansız hava araçları yardımıyla uçağın sarp bir vadinin dibine düştüğü belirlendi.
Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık alanda dün kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı.
Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hava Taşımacılığı (IAT) şirketine ait "ATR 42-500" tipi uçak, dün Güney Sulawesi bölgesinde kayboldu.
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Güney Sulawesi'deki dağlık alanda irtibatın kesildiği uçakta 8'i uçuş ekibinden, 3'ü de yolcu olmak üzere 11 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Helikopterler, insansız hava araçları ve çok sayıda arama kurtarma ekibinin yer aldığı geniş çaplı çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.
Yetkililer, yaklaşık 200 metre derinliğindeki vadide uçağın enkazıyla çevrelenmiş erkek cesedinin bulunduğunu duyurdu. Cesedi tahliye çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirten yetkililer, kayıp 10 kişiye ulaşılmasının öncelikleri olduğunu bildirdi.
