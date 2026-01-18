PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

Suriye’de işgal ettikleri bölgeden sürüyen terör örgütü YPG/SDG’nin bileşenleri Türkiye’yi suçlamaya devam ediyor.

İki gün önce Halep’in terörden temizlenmesinin Türkiye’nin desteği ile olduğunu ifade eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de Suriye’yi Türkiye’nin yönettiğini söyledi.

PYD Eş Başkanı katıldığı canlı yayında asıl korkularının Türkiye olduğunu şu sözlerle itiraf etti;

“Türkiye devleti kendini bir derin devlet olarak Suriye içerisinde görüyor. İsterlerse yapa da bilirler, boza da bilirler. Türk devletinin rolü burada büyüktür. Türkiye aslında burada barış ve çözüm, diyalog yolu olmalı. Bizimle de konuşuyor, Colani ile de konuşuyor, İmralı ile de konuşuyor. Türkiye üç yönlü bu coğrafya üzerinde çalışıyor.”