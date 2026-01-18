  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dursun Özbek transfer yapmayı unuttu mu? Galatasaray tribünlerinden istifa sesleri yükseldi! Antalya Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar! Soruşturmasında 5 tutuklama Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi İslami Cihad'dan Trump'ın konseyine ret! Konut fiyatları düşmüyor! ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı! 18 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!" İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı
Dünya Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi
Dünya

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışma ilkelerini ve sorumluluklarını belirleyen "misyon bildirisini" imzalayarak ilk resmi adımın atıldığını bildirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze'de geçici teknokrat Filistin yönetimi olarak kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şaas, "Bugün, ilk resmi işlemim olarak görevimizi, çalışma ilkelerimizi ve sorumluluk çerçevelerimizi belirlemek amacıyla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi misyon bildirisini onayladım ve imzaladım." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 20 maddelik barış planı uyarınca kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Şaas, "Gazze Şeridi'ndeki geçiş sürecini, sürdürülebilir bir Filistin refahı için sağlam bir temele dönüştürmeye" kararlı olduklarını vurguladı.

Şaas, komitenin temel görevinin sadece altyapı düzeyinde değil aynı zamanda sosyal yapının canlandırılması ve bölgede gelecek umudunun yeniden tesisi olduğuna dikkati çekerek sürecin, Trump'ın başkanlığındaki Barış Konseyi denetiminde ve Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un desteğiyle yürütüleceğini ifade etti.

Komitenin önceliklerine ilişkin Şaas, şu ifadeleri kullandı:

"Komite, güvenliği pekiştirmeye, insan onurunun temel taşı olan elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri geri getirmeye, barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayalı bir toplumu desteklemeye kararlıdır."

Şaas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin "dürüstlük ve şeffaflık" ilkelerine bağlı kalacağını vurgulayarak, "Komite, zorlukları fırsatlara dönüştürebilen, işsizliğin yerine herkese onurlu bir yaşam sunan gerçek iş imkânlarını yaratan, sürdürülebilir ve üretken bir ekonomi inşa etmek için çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti. Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Son olarak, dün, teknokratlardan oluşan komite üyelerini açıklayan Şaas, Mısır'ın başkenti Kahire'de çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu.

Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!
Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!

Dünya

Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba
Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gazze Barış Kurulu" daveti
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Gazze Barış Kurulu” daveti

Gündem

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Gazze Barış Kurulu” daveti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

Yakın tarih ve yakınımıza bakalımSonuca bakalım mesala kıbrıs mesala PKK senelerdir sonuc dost denen müttefiklerin hainliği diye düşünüyorum
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23