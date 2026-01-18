  • İSTANBUL
Dünya Çığ felaketi: 8 kişi öldü
Dünya

Çığ felaketi: 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çığ felaketi: 8 kişi öldü

Kara kışın etkisi altındaki Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde düşen çığın altında kalan sekiz kişi hayatını kaybetti.

Avusturya’da Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde çığ altından kalan üç kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu üç kişinin Çek kayakçı olduğu ortaya çıkarken ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde ise dün iki ayrı noktada daha çığ düşmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bölgelere çok sayıda helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

AVRUPA’DA PEŞ PEŞE ÇIG FELAKETİ

Avrupa’da çığ felaketi son günlerde art arda can aldı. Salı günü Avusturya'nın Bad Gastein kayak merkezinde pist dışında kayan 13 yaşındaki Çek bir çocuk çığda hayatını kaybetti.

Geçen pazar ise batı Avusturya’daki Tirol eyaletinin Weerberg beldesinde 58 yaşındaki bir kayak rehberi çığda öldü. İsviçre'de de cuma günü kayak yaparken bir Alman vatandaşının çığda hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Hafta sonu Fransa'daki kayak merkezlerinde de altı kayakçı çığlara yakalanarak yaşamını yitirmişti. 

