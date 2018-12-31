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Çorum'da DAEŞ operasyonu: 5 Iraklı gözaltında

Çorum'da yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen ve haklarında gözaltı kararı verilen 9 Iraklıdan 5'i gözaltına alındı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
Çorum'da DAEŞ operasyonu: 5 Iraklı gözaltında

Çorum'da, polis ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi. 

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 9 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentin farklı noktalarındaki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, evlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller de ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
  1. Çorum
  2. DAEŞ operasyonu
  3. gözaltılar var
  4. Terörle Mücadele

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