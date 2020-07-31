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Aktüel

Çorum'da çıkan anız yangınında 20 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:38:05 -
Çorum'da çıkan anız yangınında 20 hektarlık alan zarar gördü

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan anız yangını nedeniyle yaklaşık 20 hektarlık alanda zarar oluştu.

Merkeze bağlı Yenihayat ve Seyfe köyleri arasındaki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Bitişikteki tarlalara da sıçrayan alevlere, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangında bazı ağaçlar da zarar gördü.

Alevlerin Yenihayat köyüne ulaşması ihtimaline karşı vatandaşların tahliye edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hazır bekletildi.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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