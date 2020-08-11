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Aktüel

Çorum'da bin 459 kişiye 1 milyon 338 bin lira "maske ve sosyal mesafe" cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:07:59 -
Çorum'da bin 459 kişiye 1 milyon 338 bin lira "maske ve sosyal mesafe" cezası kesildi

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurallara uymayan bin 459 kişiye 1 milyon 338 bin 923 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların uyması gereken kuralların ve ihlal edilmesi durumunda kesilecek cezaların belirlendiğine işaret eden Çiftçi, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar ilimizde emniyet, jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetimlerde bin 459 kişiye toplamda 1 milyon 338 bin 923 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler aralıksız devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için kurallara riayet edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların dışarı çıktıklarında maske kullanması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı, ne kadar ciddi adapte olursak o kadar olumlu sonuç alırız. Pandemi süresince birey olarak hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Tüm hemşehrilerimizden maske, sosyal mesafe ve hijyene mutlaka uymalarını rica ediyor, sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum."

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