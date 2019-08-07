Çorum’da bayram tedbirleri

Çorum’da vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için bir dizi tedbir alındı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, halkın yoğun olarak bulunduğu alış-veriş merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hırsızlık, kap-kaç, yankesicilik ve dolandırıcılık konuları ile ilgili ekip sayısı artırılarak, denetim ve kontroller sıklaştırılacağı belirtildi.

Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaşların evlerinden ayrılabilecekleri değerlendirildiğinden evden hırsızlık olaylarına karşı motorize ve yaya devriye sayısının artırılacağı belirtilen açıklama da, Arife günü ve bayram süresince şehitlik ve mezarlıklar çevresinde de güvenlik önlemleri alınacağı ifade edildi.

Kalpazanların, Kurban Bayramını fırsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri değerlendirilerek kurban satış noktalarındaki görevli sayılarının arıtıldığının kaydedildiği açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı hayvan pazarlarının ekipler marifetiyle kontrolü yapılmakta olup özellikle geceleri hayvan hırsızlarına karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Çorum Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan karara istinaden ilimizde (8) bölge kurban kesim yeri olarak belirlenmiş, halkımızın kurbanını huzur içinde kesmesi için kurban kesim bölgelerinde ekip görevlendirilmesi yapılmıştır. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından terminalde görevli personel sayısı artırılmış, terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarılar yapılacaktır”

’Bayram trafiği sıkı bir şekilde denetlenecek’

Ankara-Samsun yolu’nun Çorum istikametlerinde kurulan uygulama noktalarında 24 saat esasına göre kontrollerin yapılmasına devam edilerek, halkımızın, bayramı huzur ve sükûn içerisinde geçirebilmesi için kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürülecek. Bayram süresince şehir içerisinde ve şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabileceği için ekip sayıları da artırılacak.

Ayrıca bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve yorgunluk gibi nedenlerden meydana geldiğine dikkat çekilen açıklama, “Bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecektir. İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde trafik yoğunluğunun önemli oranlarda artığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların uygun yerlerde kısa sürelerle trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıkları ile trafiğe çıkarılacaktır. Vatandaşların sadece olay olduğunda değil, olay olmadan önce de şüphelendikleri durum ve şahıslarla ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve şikâyetlerini 155 Polis İmdat hattına veya 224 10 09 numaralı telefona bildirmeleri hususu önem arz etmektedir” denildi.