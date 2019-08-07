0553 313 94 23

Çorum’da bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği

Çorum Belediyesi halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Çorum’da bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği

Çorum Belediyesi halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlılarla Çorum Belediyesi olarak etkin bir mücadele verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda ULV aracı ile haftada bir kez olmak üzere vektörle mücadele çalışması yapıyoruz. Ayriyeten yaklaşan Kurban Bayramını hemşehrilerimizin daha rahat geçirebilmeleri için çöpleri belediyemiz tarafından alınan mücavir alan içerisindeki 41 köyümüzde de vektörel mücadele çalışmalarını başlattık” dedi.


’Sıklıkta bayram temizliği’


Kurban Bayramı öncesinde Çorum Belediyesi Sıklık Tabiat Parkında da vektörel çalışmaları artırdıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Sıklık Tabiat Parkımız hemşehrilerimizin aileleri ile hoş zaman geçirebilecekleri mekan olması sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Burada da yine vektör canlılarla ve uçkun canlılarla mücadele çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Konteynır Yıkama ve Dezenfekte Aracı ile çöp konteynırlarını yıkadık ve bayrama hazırladık” dedi ve Çorumluların, Sıklık Tabiat Parkını gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini söyledi.


’Hemşehrilerimiz bize yardımcı olsun’


Çorum Belediyesi olarak karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlılarla mücadelede vatandaşların da üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimiz evsel atıklarını çöp konteynırlarına atarken çöp torbalarına koyup ağızlarını bağlayarak atmaları vektör canlıların üremesini engelleyecek. Ayrıca yine çöp konteynırlarının kapaklarının da kapalı tutulması çok önemli. Bunun yanı sıra hayvansal atık üreten kişi ve işletmelerin bu atıkları önlem almadan gelişi güzel çevreye dökmemeleri noktasında hassas davranmaları gerekmekte” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı
    1. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    2. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    3. Salihli OSB yönetimi toplandı
    4. Kars'ta gün batımı
    5. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    6. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    7. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    8. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    9. Atambayev'in evine polis operasyonu
    10. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    11. Hakkari’de eğitim toplantısı
    12. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    13. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    14. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    15. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    16. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    17. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    18. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    19. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    20. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    21. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    22. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    23. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    24. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    25. Kan bağışı kampanyasına duyarsız..
    26. "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin..
    27. Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol
    28. Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"