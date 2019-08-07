Çorum’da bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği

Çorum Belediyesi halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlılarla Çorum Belediyesi olarak etkin bir mücadele verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda ULV aracı ile haftada bir kez olmak üzere vektörle mücadele çalışması yapıyoruz. Ayriyeten yaklaşan Kurban Bayramını hemşehrilerimizin daha rahat geçirebilmeleri için çöpleri belediyemiz tarafından alınan mücavir alan içerisindeki 41 köyümüzde de vektörel mücadele çalışmalarını başlattık” dedi.

’Sıklıkta bayram temizliği’

Kurban Bayramı öncesinde Çorum Belediyesi Sıklık Tabiat Parkında da vektörel çalışmaları artırdıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Sıklık Tabiat Parkımız hemşehrilerimizin aileleri ile hoş zaman geçirebilecekleri mekan olması sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Burada da yine vektör canlılarla ve uçkun canlılarla mücadele çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Konteynır Yıkama ve Dezenfekte Aracı ile çöp konteynırlarını yıkadık ve bayrama hazırladık” dedi ve Çorumluların, Sıklık Tabiat Parkını gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini söyledi.

’Hemşehrilerimiz bize yardımcı olsun’

Çorum Belediyesi olarak karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlılarla mücadelede vatandaşların da üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimiz evsel atıklarını çöp konteynırlarına atarken çöp torbalarına koyup ağızlarını bağlayarak atmaları vektör canlıların üremesini engelleyecek. Ayrıca yine çöp konteynırlarının kapaklarının da kapalı tutulması çok önemli. Bunun yanı sıra hayvansal atık üreten kişi ve işletmelerin bu atıkları önlem almadan gelişi güzel çevreye dökmemeleri noktasında hassas davranmaları gerekmekte” diye konuştu.