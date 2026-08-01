Çorum'da apartmana pompalı tüfekli saldırı! Polis saldırganların peşinde

Çorum'da bir apartman dairesine düzenlenen pompalı tüfekli saldırı mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K.'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Mahalle silah sesleriyle ayağa kalktı

Geceyi silah sesleriyle geçiren mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, apartman dairesinin camlarının saçmaların isabet etmesi sonucu kırıldığını tespit etti.

Olay yerinde çok sayıda boş kartuş bulundu

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde apartmanın çevresinde pompalı tüfeğe ait çok sayıda boş kartuş bulundu. Deliller tek tek toplanarak kriminal incelemeye gönderildi.

Saldırının nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri, saldırının hedefindeki daire sahibi ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, olayın neden gerçekleştirildiğini belirlemek için kapsamlı soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alınırken, kimliği belirsiz saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.