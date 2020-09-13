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Aktüel Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
Aktüel

Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:56:54 -
Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da apartmanın beşinci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Murat Şengöz'e (31) ait evde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına uykuda yakalanan ev sahibi Şengöz, dumandan etkilendi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar da oluşan Şengöz, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Murat Şengöz'ün, evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşinin yangını fark edince çocukları alarak evden çıktığı öğrenildi.

Şengöz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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