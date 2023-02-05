Çorum Valisi'nden Ümit Özdağ'a İskilipli Atıf Hoca tepkisi!

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İskilipli Atıf Hoca’ya 'vatan haini' diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, merhumu kabri başında anan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi de tehdit ederek, 'Vatana ihanet ile yargılayacağız' dedi.

Vali Çiftçi'den Özdağ'ın hadsiz çıkışına cevap geldi.

Mustafa Çiftçi, "İlkokulda öğrendiği bilgilerle, basmakalıp ifadelerle fikir beyan eden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, ahkam kesen, başkalarının düşüncelerine saygı göstermeyen, kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret etmeyi hak gibi gören fütursuz bir güruh var." dedi.

"Yaptığımız ziyaret, iddia edildiği gibi bir suç ve suçluyu övme değildir, ayrıca Atıf Hoca hâin olmadığı gibi ziyaret edenler de hâin değildir. Kem söz sahibine aittir. İnanıyorum ki, yakın tarihimiz de 'milletin tarihi' olduğunda gerçekler daha iyi anlaşılacaktır." mesajı veren Vali Çiftçi'nin açıklaması şöyle: