Çorum olayı Saymaz'ın kimyasını bozdu! Ağır hakaretlerde bulundu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum ziyareti sırasında, yanında çocukları olan bir kadına yönelmesinin ardından kadının tepki gösterip "Hadi yürü, yürü" ifadelerini kullanması İsmail Saymaz'ın kimyasını bozdu.

Saymaz, "Yani kendisine nasılsın demeye gelmiş, geçiyorum siyasetçiyi yaşlılara hürmet, büyüğe hürmet ve nezaket. Bütün değerleri bir utanmaz kadın bir rezil kadın al aşağı diyor. Kılıçdaroğlu'na dokunma çocuğuma yürü git buradan diyor. Asıl senin o çocuğu dokunmaman lazım. Devletin asıl bu çocukları elinden alması ve koruması lazım." dedi.

Ne olmuştu?

Çorum'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Lideri, sokakta görüp "Nasılsınız, iyi misiniz?" dediği kadının tepkisiyle karşılaştı.

Çocuklu kadın, "Hadi yürü, yürü" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasına izin vermeyen kadın, "Hadi yürü, yürü" deyi tepki gösterdi.

CHP Lideri ise bu tepkinin ardından oradan uzaklaştı.