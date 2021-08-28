  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gol makinesi Lewandowski'den rekor!
Sergen Yalçın transferi açıkladı
Malatya golcüleriyle güldü
Thiam üç puanı getirdi
Gündem Çorum olayı Saymaz'ın kimyasını bozdu! Ağır hakaretlerde bulundu
Gündem

Çorum olayı Saymaz'ın kimyasını bozdu! Ağır hakaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çocuklu bir annenin tepki gösterip 'Hadi yürü, yürü' diye tepki göstermesi İsmail Saymaz'ın kimyasını bozdu. Saymaz Halk TV ekranlarında ağır hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 21:36:00 - 2021-08-28 22:01:46

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum ziyareti sırasında, yanında çocukları olan bir kadına yönelmesinin ardından kadının tepki gösterip "Hadi yürü, yürü" ifadelerini kullanması İsmail Saymaz'ın kimyasını bozdu.

Saymaz, "Yani kendisine nasılsın demeye gelmiş, geçiyorum siyasetçiyi yaşlılara hürmet, büyüğe hürmet ve nezaket. Bütün değerleri bir utanmaz kadın bir rezil kadın al aşağı diyor. Kılıçdaroğlu'na dokunma çocuğuma yürü git buradan diyor. Asıl senin o çocuğu dokunmaman lazım. Devletin asıl bu çocukları elinden alması ve koruması lazım." dedi.

Ne olmuştu?

Çorum'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Lideri, sokakta görüp "Nasılsınız, iyi misiniz?" dediği kadının tepkisiyle karşılaştı.

Çocuklu kadın, "Hadi yürü, yürü" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasına izin vermeyen kadın, "Hadi yürü, yürü" deyi tepki gösterdi.

CHP Lideri ise bu tepkinin ardından oradan uzaklaştı.

Çorum gafı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Çocuğuma dokunma!
Çorum gafı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Çocuğuma dokunma!

Siyaset

Çorum gafı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Çocuğuma dokunma!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay