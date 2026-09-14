Çorum mutfağı Bodrum sahilinde tanıtıldı, Aşgın'dan UNESCO'da 4. şehir hedefi

Çorum'un Hititlerden günümüze uzanan gastronomi ve kültür mirası, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da düzenlenen "Çorum Lezzet Festivali-En Büyük Sofra Çorum" etkinliğiyle yerli ve yabancı turistlere tanıtıldı. Festival, kentin UNESCO Şehirler Ağı Gastronomi adaylığı yolunda gerçekleştirildi.

Sahil kenarına kurulan tezgahlarda geleneksel yöntemlerle hazırlanan yemekler, deniz manzarası eşliğinde tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Ateşin üzerinde ağır ağır çevrilen kuzuların başında uzun süre bekleyen turistler, pişirme sürecini cep telefonlarıyla görüntüledi; büyük kazanlarda kaynayan pilavların pişmesini de yakından takip etti.

Bazı turistler yemeklerin nasıl hazırlandığını ustalara sordu, bazıları ortaya çıkan görüntüleri fotoğraf ve videoyla kayıt altına aldı. Çorum mutfağını ilk kez görme fırsatı bulan tatilcilerden bir bölümü, ikrama hazır hale gelen yöresel lezzetlerin tadına baktı.

İskilip dolmasından çatal aşına sahilde Çorum sofrası

Festivalde kentin İskilip dolması, leblebisi ve Kargı tulum peyniri başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Katılımcılara ayrıca Kargı Sırık Kebabı, beyaz baklava, has baklava, su böreği, madımak ve çatal aşı gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

Programa Vali Akbıyık ve Kaymakam Sırmalı katıldı

Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol ile Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin'in ev sahipliği yaptığı programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı.

Demirkol, Çorum'un mirasını Bodrum'da misafirlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Bu buluşma, yerel değerlerimizi daha geniş kitlelerle paylaşmanın yanı sıra Çorum'un UNESCO Şehirler Ağı gastronomi adaylığı yolculuğuna da katkı sağlayacak" dedi. Çorum mutfağının Hititlerden bugüne taşınan bir hafıza olduğunu söyleyen Şahin ise "Bu buluşmada amacımız, tariflerin ardındaki üreticiyi ve ustayı görünür kılmak, Çorum'un sofrasını sadece bir lezzet değil, bir hafıza olarak anlatmak" diye konuştu.

Muğla Valisi Akbıyık, Çorum'un UNESCO adaylığı için önemli çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmaların zengin bir gastronomi kültürüne sahip Muğla'ya da örnek olacağını söyledi. Muğla'da gastronomi festivalleri düzenlendiğini ve çok sayıda coğrafi işaretli ürün bulunduğunu aktaran Akbıyık, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un tarihi, kültürü ve gastronomisinin turizme önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gastronomiyi insanları bir araya getiren bir güç olarak tanımlayan Kasapoğlu, Çorum mutfağının daha fazla tanınması gerektiğini vurguladı: "Sırık Kebabı'yla, İskilip Dolması'yla ve bilinen bilinmeyen yüzlerce lezzetiyle Çorum hakikaten gastronomi açısından çok ama çok güçlü bir mutfak." Kasapoğlu, kentin UNESCO sürecinin yeni bir açılımla güçlü şekilde devam edeceğine inandığını da söyledi.

Bodrum Kaymakamı Sırmalı, Çorum'u ve lezzetlerini ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Sırmalı, kentin coğrafi işaretli ürünleri, lezzetleri, kültürü ve doğasıyla bilinen şehirlerden biri olduğunu, son dönemde sanayisiyle de ülke genelinde önemli bir konuma geldiğini belirtti.

"4. şehir olarak da Çorum olsun istiyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, "Dünyanın merkezinden turizmin başkentine sadece gastronomilerimizle değil, Anadolu'nun o kadim tarihiyle, geleneğiyle, irfanıyla ve güzellikleriyle geldik" dedi. Bodrum'u turizmin merkezi olması nedeniyle özellikle seçtiklerini anlatan Aşgın, etkinliğe davet üzerine katıldıklarını, İskilip Dolması'nın hazırlanmasının ve pişirilmesinin uzun sürdüğünü söyledi.

Kentin 35 coğrafi işaretli gastronomi ürünü bulunduğunu belirten Aşgın, tescil süreçleri tamamlandığında bu sayının daha da artacağını kaydetti. Asıl hedeflerinin Çorum'un UNESCO Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer alması olduğunu vurgulayan Aşgın, "Türkiye'de şu an 3 şehir var, 4. şehir olarak da Çorum olsun istiyoruz" ifadesini kullandı.

Uluslararası tanıtım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Aşgın, 5-7 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenecek Gastronomika fuarına Çorum'un götürüleceğini ve kentin gastronomi ürünlerinin dünyayla buluşturulacağını söyledi.