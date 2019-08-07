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Çorum kent meydanına "Kadeş Barış Meydanı" adı verildi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın:- "Milattan önce 13'üncü yüzyılın başlarında, Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak nitelendirilen 'Kadeş Barış Antlaşması'nın, Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum sınırları içerisinde imzalandığını biliyoruz. Bu nedenle meydana 'Kadeş' adını vermek en doğrusuydu"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:21
Çorum kent meydanına "Kadeş Barış Meydanı" adı verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yapımı tamamlanan kent meydanına, Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasının adı "Kadeş"ten esinlenilerek "Kadeş Barış Meydanı" ismi verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ihtiyaçları doğrultusunda 2017 yılında çalışmalarına başlanan meydan projesinin tamamlandığını ve Valilik karşısındaki yaklaşık 12 bin metrekarelik alanın kent meydanı olarak hizmete sunulduğunu belirtti.

Meydana verilecek isim konusunda farklı talepler geldiğini ancak belediye meclisinde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda söz konusu alana "Kadeş Barış Meydanı" ismini verdiklerini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Adaylık sürecinde hemşehrilerimiz meydanın adını sorduklarında meydana 'Kadeş ismi yakışır' demiştim. Milattan önce 13'üncü yüzyılın başlarında, Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak nitelendirilen 'Kadeş Barış Antlaşması'nın, Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum sınırları içerisinde imzalandığını biliyoruz. Bu nedenle meydana 'Kadeş' adını vermek en doğrusuydu. Belediye meclisimizde de AK Parti, CHP ve MHP grupları olarak oy birliğiyle bu ismi vermek bize nasip oldu."

Çorum'un sahabeler şehri, barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olduğunu dile getiren Aşgın, "Bu topraklardan yeryüzüne barış, sevgi ve kardeşlik Kadeş ile yayılmıştır. Birleşmiş Milletlerin duvarında da Kadeş Barış Antlaşması'nın metinleri asılıdır. Kadeş Barış Meydanı bu şehre çok yakışacak. El ele, gönül gönüle olduktan sonra sevgi, kardeşlik ve barış ikliminin hakim olacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncemizi hayata geçirdiği ve böyle bir teklifle geldiği için AK Parti grubumuza teşekkür ediyorum." dedi.

Meydanda birtakım düzenlemelere gidileceğini, aksaklıkların giderileceğini ayrıca yeni bir peyzaj çalışması yapılacağını dile getiren Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'nın Çorum'daki barış ve kardeşliği pekiştirmesi temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:21
  1. Çorum
  2. Kadeş Barış Antlaşması
  3. Kadeş Barış Meydanı
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