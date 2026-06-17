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Aktüel Çorum Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu 29 Haziran’da Yapılacak
Aktüel

Çorum Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu 29 Haziran’da Yapılacak

Yeniakit Publisher
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Çorum Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu 29 Haziran’da Yapılacak

Çorum Kent Konseyi 9. Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu, 29 Haziran Pazartesi günü saat 16.00’da Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kent Konseyi, kent vizyonunun geliştirilmesi, hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, çevre duyarlılığının artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olağan Seçimli Genel KuruldaKent Konseyi Başkanı ile yeni Yürütme Kurulu üyeleri seçilecek.

Tüm genel kurul üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantıda ayrıca, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma hedefleri, projeler ve faaliyet alanları da değerlendirilerek yol haritası belirlenecek.

 

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