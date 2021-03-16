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Spor Çorum FK'da başkan Fatih Özcan etkisi! Adım adım Play Off'a doğru
Spor

Çorum FK'da başkan Fatih Özcan etkisi! Adım adım Play Off'a doğru

Çorum FK'da son haftalarda ki performansı ile play off yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 19:13:00 - 2021-03-16 19:28:15
Çorum FK'da başkan Fatih Özcan etkisi! Adım adım Play Off'a doğru

Çorum FK 5-0'lık Sancaktepe FK maçının ardından Play Off umutlarını sürdürdü.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Niğde maçında alınan beraberlik sonrası basın toplantısı düzenleyip ''Olağanüstü hal ilan ediyorum. Ben bu takımı şampiyon yapacağım.'' açıklamasının ardından Çorum FK mağlubiyet yüzü görmedi. Çorum FK o süreçte Velimeşespor'u 3-0, Ankara Demirspor ile 2-2 ve Sancaktepe FK karşısında 5-0'lık skorla galip geldi.

Çorum temsilcisi Velimeşespor'u 3-0, Ankara Demirspor ile 2-2 son olarakda Sancaktepe'yi 5-0 mağlup ederek play off iddiasını sürdürdü.

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