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Spor Çorum FK, Hüseyin Bulut ile anlaştı
Spor

Çorum FK, Hüseyin Bulut ile anlaştı

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Çorum FK, Hüseyin Bulut ile anlaştı

Arca Çorum FK, yeni sezon yapılanması kapsamında son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen sağ bek Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’e hazırlanan Arca Çorum FK, transferde hız kesmiyor.

 

Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılar yaz transfer dönemindeki 11'inci transferini gerçekleştirmiş oldu. Daha önce Ramadani, Emircan Gürlek, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Hrvoje Smolcic, Erhan Erentürk, Hasan Abdulkareem, Hasan Emre Yeşilyurt, Arif Şimşir ve Marcos Felipe'yi renklerine bağlayan Çorum temsilcisi, savunmanın sağ kanadını da Hüseyin Bulut ile güçlendirdi.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hüseyin Bulut ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hüseyin Bulut'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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