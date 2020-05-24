Çorum Belediyesinden mahallelerde Ramazan Bayramı eğlencesi

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mahallelerde bayram eğlencesi düzenledi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması süresince evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla Çorum Belediyesinin 4 hizmet aracı, seyyar konser sahnesine çevrildi.

Belediye bünyesinde oluşturulan mehter ve bando takımları, halk müziği ve animasyon ekibi, Hürriyet Meydanı'ndaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra gösteri yapmak üzere kentin farklı bölgelerine dağıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ekiplerin Hürriyet Meydanı'ndaki çalışmalarını inceledi.

Aşgın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Ramazan Tırı" ile verilen konserlerin vatandaşın beğenisini kazandığını söyledi.

Salgın dolayısıyla evde kalan vatandaşlar için ramazan ve bayram neşesini evlere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Aşgın, "Mehter, bando, halk oyunları ve animasyon gösterileriyle vatandaşlarımızın renkli bir bayram geçirmesine yardımcı olacağız." dedi.

Vatandaşlara bayram süresince evlerinde kalma çağrısı yapan Aşgın, "Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri aldık. Bu bayram evde güzel. Vatandaşlarımızın evde hoş vakit geçirmesi için bir yandan bu tür konserler düzenlerken diğer yandan da sosyal medya hesaplarımızdan halkımızın ilgisini çekecek canlı yayınlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, Çorum'daki her cadde ve sokağa bayram coşkusu taşımaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.