Çorum Belediyesi’nden açık hava sinema günleri

Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Çorum Belediyesi 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Kadeş meydanında açık hava sinema günleri düzenlenecek.

Sıcak yaz akşamlarına keyif katmak için amaçlanan açık hava sinema günleri 30 Ağustos’ta başlayacak. Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri adı altında düzenlenecek etkinlikte bir zamanlar sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler açık havada izleyicisiyle buluşacak.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kadeş Barış Meydanımızda düzenleyeceğimiz 4 gün sürecek açık hava sinema günlerinde 1.gün "Dağ 2", 2. gün "Bizim İçin Şampiyon, 3.gün "Kung Fu Panda 3", 4. gün "Kapıcılar Kralı" filmlerinin yer aldığı açık hava sinema gösterimine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.