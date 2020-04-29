Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı

Çorum Belediyesi, karasinek ve sivrisineğin en büyük üreme kaynakları olan hayvan gübrelik alanlarında ve dere yataklarında mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vektörel mücadele ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda karasineklerin üreme kaynağı olarak tespit edilen 105 kaçak gübre döküm alanı ve 30 sivrisinek üreme kaynağında etkin mücadele gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere de anında müdahale ediyor.

12 ay boyunca vektörel mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, insanların yaşam kalitesini etkileyen karasinek ve sivrisineklerle kaynağında mücadele ettiklerini vurguladı.

Birçok hastalığın kaynağı olan vektörle mücadeleyi şehir genelinde tespit ettikleri üreme alanlarında fiziksel ve larva mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, “Problemi kaynağında çözmek için bu çalışmamıza büyük önem veriyoruz. Şehir merkezinde ise hava sıcaklıkları arttığında ULV araçlarımızla her hafta cadde ve sokaklarımızda, evsel atık çöp konteynırlarında ise 15 günde bir vektörel mücadele çalışması yapacağız. Vektörel mücadele hangi cadde, sokak ve alanda yapılıyor ise bunu araçlarımızdaki online takip cihazlarıyla takip ediyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak için ilaçların uygulama oranlarına ve ilaçlama saatlerine dikkat ediyoruz.”dedi.

’Derelerde sivrisinekle mücadele’

Belediye ekipleri, sivrisineklerin ürediği su birikintisi olan yerlerde ve derelerde tablet uygulaması ile sivrisinekle mücadele çalışması yapıyor. Sivrisineklerin özellikle durgun su birikintilerinden kaynaklandığını ifade eden Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımız sivrisineklerin oluşmaması için bahçelerinde ve çevrelerinde durgun su birikintilerinin oluşmasını engellemelidirler. Bahçede ve balkonda saksı altlarında kalan su birikintileri sinek oluşumunu tetiklemektedir. Hemşehrilerimizden bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

’Vatandaşın desteği önemli’

Kaçak döküm yapılan gübrelik alanlar ve küçük su birikintilerinde binlerce larvanın üreyebileceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Vektörel mücadelede vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın aldığı önlemler birleşince daha etkili ve daha güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hemşehrilerimiz evsel katı atıklarını çöp poşetlerinin ağzını kapatarak çöp konteynırına bırakıp konteynır kapaklarını da kapalı tutmaları gerekmektedir. Alınacak bu önlemler vektörel mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yazılı, fotoğraflı ve görüntülü olarak talep ve şikayetlerinizi 0501 100 19 19 WhatsApp hattımıza iletebilecekleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ait 333 11 99 ve 212 19 46 telefon numaralarından da bildirebilirler.” diye konuştu.