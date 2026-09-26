Çorum Belediyesi üniversitelileri kampüste karşıladı

Hitit Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çorum, farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencilerini ağırlamaya başladı. Çorum Belediyesi de şehre ilk kez gelen gençlerin Çorum’a daha kolay uyum sağlamaları amacıyla kampüslerde çalışma başlattı.

Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Kuzey Kampüs’te kurulan stantlarda öğrencilerle birebir iletişim kuruluyor. Şehre yeni gelen gençlere, ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgiler doğrudan kampüste aktarılıyor.

BELEDİYE HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Öğrencilerle birebir iletişim kurulan stantlarda Çorum’un sosyal ve kültürel yaşamından şehir içi ulaşım olanaklarına kadar birçok konuda bilgi veriliyor. Toplu taşıma hizmetleri başta olmak üzere Çorum Belediyesi’nin sunduğu imkânlar öğrencilere anlatılıyor.

Belediyenin gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapılırken, öğrencilerin şehir hayatına daha kolay adapte olabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri hizmetler konusunda rehberlik ediliyor.

Çorum Belediyesi’nin hazırladığı Hizmet Rehberi ve Çorum Gezi Rehberi ile belediyenin kültür yayınları ve çeşitli tanıtım materyalleri de öğrencilere ulaştırılıyor. Böylece üniversite eğitimi için Çorum’a gelen gençlerin hem şehri daha yakından tanımaları hem de belediye hizmetlerine kolayca erişmeleri hedefleniyor.

Stantlarda öğrencilerin soruları da yanıtlanırken, çeşitli hediyeler takdim ediliyor.