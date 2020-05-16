Corona satışlara dip yaptırdı

Satışlarda İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 088 oldu. Ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 azalarak 14 bin 848 olurken, ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalış göstererek 27 bin 935 oldu. Nisan’da yabancılara da 790 konut satıldı.