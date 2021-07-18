Cornelius kimdir kaç yaşında? Cornelius kariyeri hangi takımda oynuyor?
Cornelius biyografisi | Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe, bir süredir ismi Trabzonspor ile anılan Andreas Cornelius için adeta seferberlik başlattı. Peki, Andreas Cornelius kimdir? Andreas Cornelius kariyeri
İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Andreas Cornelius ile Fenerbahçe anlaştı. Son olarak EURO'de Danimarka Milli Takımı forması giyen Andreas Cornelius'un tatil dönüşü Fenerbahçe ile masaya oturup imza atacağı ileri sürüldü. Peki, Andreas Cornelius kimdir?
Cornelius kimdir kaç yaşında? Cornelius kariyeri hangi takımda oynuyor?
Andreas Cornelius 16 Mart 1993'te dünyaya geldi. Danimarkalı futbolcu forvet mevkiinde forma giyiyor. İtalyan ekibi Parma'da top koşturan Andreas Cornelius için Fenerbahçe devreye girdi.
Danimarkalı futbolcunun Parma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Parma formasıyla 57 maça çıkan Cornelius 13 gol atıp asist yaptı.