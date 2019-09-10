0553 313 94 23

Çorlu'daki tren kazası davası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen kazaya ilişkin davadan çekilen Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı

10 Eylül 2019 Salı 11:11
Çorlu'daki tren kazası davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davadan çekilen heyete dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.

Kazada yakınlarını kaybedenler, Santral Işıkları mevkisinde toplandı. Grup, taşıdıkları kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu ve "adalet istiyoruz" yazılı pankartla Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüdü.

Duruşmanın yapılacağı salona girişte avukatlarla polisler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Girişlerin tamamlanması sonrası duruşmaya geçildi.

Tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Heyet çekilmişti

Temmuz ayındaki ilk duruşmada Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Heyet, davadan çekilmenin CMK'nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek dosyayı işlemlerin yapılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı kabul ederek davanın 10 Eylül'de Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülmesine karar vermişti.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:11
  1. çorlu
  2. mahkeme
  3. tren kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye kırtasiye desteği
    1. Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye..
    2. Eskişehirliler Soup Opera’yla eğlendi
    3. Van Büyükşehir Belediyesi çorba..
    4. Karamürsel plajları her gün bakımdan..
    5. Kronik ağrı, ortada belirli bir..
    6. Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz..
    7. Başkan Şahin aşure ikramında bulundu
    8. Dinlenmeyle geçmeyen kalça ağrılarına..
    9. Zorlu Enerji’nin Eskişehir Ofisi,..
    10. Hisarcık’ta kızılcık meyvesinden..
    11. 100 sterlinlik trafik cezasını..
    12. Başkan Kılıç ve Hakan Aysev’den 9..
    13. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    14. Zorlu Enerji "ISO 45001:2018..
    15. Denizde kaybolan yaşlı kadın için..
    16. Hayalden Gerçeğe Hürkuş’un Hikayesi
    17. Zorlu Enerji'ye İş Sağlığı ve..
    18. Malezya’dan Bursalı savunma sanayii..
    19. Hastanedeki arkadaşları için kolye ve..
    20. Jandarmadan okul çevresinde sıkı..
    21. Bursa'da organize suç örgütüne yönelik..
    22. Brezilya'daki Amazonlarda hava..
    23. 21’inci Siemens Opera Yarışması’nı..
    24. Çocuklar arasındaki en popüler kısa..
    25. Sakarya, UCI MTB Cup Maraton Serisine..
    26. Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu
    27. Osmanlıspor gençlerin enerjisiyle..
    28. Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını..
    29. Muş Belediyeyi uygulamaya aldığı..
    30. Düzce Belediyesinin temizlik..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!