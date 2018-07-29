Çorlu'daki tren faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Tekirdağ Çorlu'daki tren faciasında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi29 Temmuz 2018 Pazar 09:00
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da, 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan Fetiye Yıldız (59) yaşamını yitirdi.
24 KİŞİ ÖLMÜŞ, 341 KİŞİ YARALANMIŞTI
Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı.
BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu 'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, bugün yaşamını yitirdi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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