  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:36:05 -
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği görevlilerince Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesi, satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 45 fişek uyuşturucu bonzai maddesi, fişeklenmemiş halde 30 gram bonzai ile uyuşturucu madde sayışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı