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Aktüel

Çorlu’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Tekirdağ Çorlu’da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını ihlal eden ve kendilerini uyaran görevli polislerle tartışan 3 kişiye para cezası kesilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

2020-04-25 18:32:46 -
Çorlu’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Tekirdağ Çorlu’da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını ihlal eden ve kendilerini uyaran görevli polislerle tartışan 3 kişiye para cezası kesilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Rumeli Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslar olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Sokak ortasında çalıştığı otobüsü yıkayan K.D.’yi uyaran polis ekipleri, evinde kalması gerektiğini söyledi. Daha sonra K.D.’nin yakınları da olaya müdahale etti ve polislerle vatandaşlar arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışma büyüyünce olay yerine çağrılan çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti.


Polis, Y.Z.D, B.S. ve H.T isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası keserken, cep telefonu kamerasıyla çekim yaparak polislere mukavemette bulunan K.D.’yi de gözaltına aldı ve gerekli işlemler için polis merkezine götürdü.

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