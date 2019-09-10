0553 313 94 23

Çorlu tren kazası davası başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin öldüğü, 300’ü aşkın kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

10 Eylül 2019 Salı 22:26
Çorlu tren kazası davası başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin öldüğü, 300’ü aşkın kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.


Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde görülen duruşla öncesi Atatürk Bulvarı Santral Kavşağı’nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, duruşmanın yapılacağı binaya kadar ellerinde döviz ve pankartlarla yürüdü. Kazada ölen ve yaralananların yakınları, duruşmanın yapılacağı salona kimlik kontrolü yapılarak alınmak istendi. Bazı avukatların duruma itiraz ederek mahkeme heyetiyle kısa bir görüşme yapmasının ardından salona girmek isteyenler sadece kimliklerini göstererek girdi. Duruşma salonuna bilgisayar, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi ve kamera gibi cihazlar ise alınmadı. Duruşmanın yapılacağı bina önü, içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, duruşmaya katılanların çantalarını X-ray cihazından geçirip, üzerlerini de tek tek aradı. Mahkeme heyeti, avukatlar ve müştekilerin yerlerini almasının ardından duruşma başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:26
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siren seslerini duyan Netanyahu konuşmasını keserek bölgeden ayrıldı
    1. Siren seslerini duyan Netanyahu..
    2. Bursa’da otomobil çöp toplama..
    3. Diyarbakır'daki anneleri görmeyen..
    4. Antalyaspor'da Kayserispor maçı..
    5. Zimbru Stadyumu’nda milli maça yoğun..
    6. "Beyaz Saray, İran'ı anlamak için daha..
    7. Kuşadası’nda ’Engelsiz Tatil’ kampı
    8. Muş’ta uyuşturucu operasyonunda 4..
    9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    10. Tuğçe Kazaz'dan annelere destek: Evlat..
    11. İtalya’da Başbakan Conte’nin..
    12. Uluslararası Balkan Üniversitesinden..
    13. Sınav sistemi kalkıyor mu? İşte,..
    14. Bakan Çavuşoğlu: “Netanyahu’nun seçim..
    15. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    16. Arjantin'de greve giden sendikalardan..
    17. İşsizlik maaşı tavan miktarı ne kadar?
    18. İşsizlik maaşını kesen haller nelerdir?
    19. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    20. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    21. Van'da terör operasyonu
    22. Milli Eğitim Bakanlığı yanlışta..
    23. Ermenistan’daki deprem Kars’ta da..
    24. Dışişleri Bakanlığından Irak’a taziye..
    25. Ecrin bebek olayında flaş gelişme!..
    26. Çorlu tren kazası davası başladı
    27. Netanyahu, roket sirenleri yüzünden..
    28. 50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu..
    29. Yemen’de 4 yılda 7 bin 500’den fazla..
    30. Sincan’da yumruklu kavga kamerada
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!