0553 313 94 23

Çorlu seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ Çorlu 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Çorlu seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Çorlu’da son durum ne? Çorlu seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Çorlu oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Çorlu’da son durum nedir? Çorlu’da hangi parti önde? Çorlu yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Tekirdağ Çorlu yerel seçim sonuçları...

31 Mart 2019 Pazar 15:03
Çorlu seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ Çorlu 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Çorlu seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Çorlu’da son durum ne? Çorlu seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Çorlu oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Çorlu’da son durum nedir? Çorlu’da hangi parti önde? Çorlu yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Tekirdağ Çorlu yerel seçim sonuçları...

Çorlu partilerin oy oranları

Çorlu’nun seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Çorluseçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Çorluyerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Çorluhangi parti en fazla oy aldı? Çorlubelediyesini kim kazandı? Çorluseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Çorluyerel seçim sonuçları, Çorlu2019 yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Çorluyerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Çorlupartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

TEKİRDAĞ ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çorlu belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Tekirdağ Çorluyerel seçim sonuçlarına göre Çorlubelediyesini kim kazandı? Çorlubelediyesi hangi partiden? Çorlu31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Çorluhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Tekirdağ ili, Çorluilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Çorluyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Çorluseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Çorluseçim sonuçlarını, Çorlupartilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan (Cumhur İttifakı),

CHP Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak,

Saadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Feti Pehlivan,

Vatan Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Karaoğlu,

AK Parti Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Çerkezköy Süleyman Kozuva

Kapaklı Mustafa Çetin

Çorlu Serkan Erçili

Ergene Hamdi Sarıer

Hayrabolu Osman İnan

Marmaraereğlisi Mithat Soylu

MalkaraGediz Coşkun

Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel

Şarköy’de Can Gürsoy

Saray Özkan Yaman(Cumhur İttifakı)

Muratlı Ali İnan(Cumhur İttifakı)

CHP Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Çerkezköy Vahap Akay

Kapaklı İrfan Mandalı

Malkara Ulaş Yurdakul

M. Ereğlisi İbrahim Uyan

Şarköy Alpay Var

Hayrabolu Fehmi Altayoğlu

Muratlı Nebi Tepe

Ergene  Rasim Yüksel

Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat

Çorlu  Ahmet Sarıkurt 

Saadet Partisi Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı Erol Kaya

Tekirdağ Kapaklı belediye başkan Adayı Hasan Karakoş

Tekirdağ Saray belediye başkan adayı Halil Gören

Tekirdağ Çorlu belediye başkan adayı Murat Vakitçi

Tekirdağ Malkara belediye başkan adayı Enes Kiremitçi

Tekirdağ Süleymanpaşa belediye başkan adayı Atakan Yaşar

Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı Oktay Çalışkan

Tekirdağ Marmaraereğlisi belediye başkan adayı Mehmet Kalyon

Tekirdağ Muratlı belediye başkan adayı Tarık Eğcin

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13

MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67

HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72%

Çerkezköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 37

MHP % 11

BBP % 4

HDP % 3

Çorlu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 51

AK Parti % 34

MHP % 9

HDP % 2

Ergene 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

AK Parti % 35

MHP % 17

DSP % 5

HDP % 3

Kapaklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 39

MHP % 6

DP % 2

HDP % 2

Saray 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

MHP % 30

AK Parti % 28

DP % 2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Tekirdağ seçmen sayısı

24 Haziran 2018 pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde 1.005.463 nüfuslu Tekirdağ’da 736.589 seçmen oy kullandı. İşte Tekirdağ ilçeleri 24 Haziran 2018 itibariyle seçmen sayısı

Süleymanpaşa  146.503

Çorlu 187.789

Çerkezköy 157.931

Kapaklı 77.415

Ergene 45.530

Malkara  41.622

ŞArköy 26.742

Saray  37.843

Muratlı 21.762

Hayrabolu 25.143

M.ereğlisi 18.855

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:03
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Ordu
  7. Muğla
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. Kayseri
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Mersin
  18. Hatay
  19. Gaziantep
  20. Eskişehir
  21. Erzurum
  22. Diyarbakır
  23. Denizli
  24. Bursa
  25. Balıkesir
  26. Aydın
  27. Antalya
  28. Ankara
  29. Adana
  30. Tekirdağ Çorlu yerel seçim sonuçları
  31. Tekirdağ Çorlu 2019 yerel seçim
  32. Tekirdağ Çorlu 2019 yerel seçim sonuçları
  33. Tekirdağ Çorlu yerel seçim sorgulama
  34. Tekirdağ Çorlu belediye seçim sonuçları
  35. Tekirdağ Çorlu 2019 belediye seçim sonuçları
  36. Çorlu Cumhur ittifakı oy oranı
  37. Çorlu Millet ittifakı oy oranı
  38. Çorlu Ak Parti oy oranı
  39. Çorlu CHP oy oranı
  40. Çorlu MHP oy oranı
  41. Çorlu İyi parti oy oranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki şehir peş peşe depremlerle sarsıldı!
    1. İki şehir peş peşe depremlerle sarsıldı!
    2. Seçmene CHP'ye oy basılmış pusula..
    3. Engelli seçmenler sandığa taşındı
    4. Rus gelin, muhtar adayı kayınvalidesi..
    5. AK Parti Konya İl Başkanı Angı oyunu..
    6. Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki..
    8. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    9. Giresun’da 15 ilçe 8 beldede bin 400..
    10. Ambulansla sandık başına gittiler
    11. AK Partililere silahlı saldırı!
    12. Avşar oyunu Yeşilyurt’ta kullandı
    13. Yavuzeli’nde oy kullanma işlemi devam..
    14. Büyükkılıç oyunu kullandı
    15. Mahmut Arıkan oyunu kullandı
    16. Kırşehir protokolü sandık başına gitti
    17. NEVÜ Rektörü Bağlı oyunu kullandı
    18. Ömer Günel oyunu eşiyle birlikte..
    19. Oy kullanmaya giderken araba çarptı
    20. Muhterem Kılıç oyunu kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin