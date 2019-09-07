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Çorlu Muhittin mahallesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Çorlu evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Tekirdağ Çorlu Muhittin MahallesiProjesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 24 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Çorlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar “Çorlu Muhittin mahallesi projesinde hak sahibi oldum. Sözleşme tarihi belli oldu mu, ne zaman olur?” sorusunu soruyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:21
Çorlu Muhittin mahallesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? Çorlu evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi  Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 24 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Çorlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. TOKİ Çorlu Muhittin Mahallesi konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar “Çorlu Muhittin mahallesi projesinde hak sahibi oldum. Sözleşme tarihi belli oldu mu, ne zaman olur?” sorusunu soruyor.

Çorlu Muhittin mahallesi TOKİ sözleşme tarihi tahminen ne zaman? Teslim tarihi süresi sözleşmeden sonra mı başlayacak? sorusunu sormuştu. TOKİ de bu soruya şu şekilde cevap verdi. “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.”

Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi Projesi kapsamında TOKİ tarafından inşa ettirilecek;

I. Grup 2+1 nitelikli 309 adet, 85 m2

II. Grup 3+1 nitelikli 309 adet, 128 m2

Konutlar için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş.’nin

Tekirdağ ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yi-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na olana göre artırılacaktır. ilk dönemsel artış teslim tarihine göre idarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:21
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu Muhittin mahallesi TOKİ sözleşme tarihi ne zaman?
  3. Çorlu evlerine ne zaman başlanacak?

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