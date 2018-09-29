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Çörekotu yağının faydaları nelerdir?

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, çörek otu yağının faydalarından bahsetti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
Çörekotu yağının faydaları nelerdir?

Çörekotunun bir çok hastalığa şifa olduğunun belirten Gülsoy, "Mevsim geçişlerinde, alerjik durumlarda, kolesterol ve şeker hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında, hemen hemen her durum için önerilen çörekotu mükemmel bir bitkidir.

Çörekotunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Özellikle saç ve cilt bakımı içinde destekleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar çörekotu içerisinde 100'den fazla bileşik olduğunu göstermiştir.

Bunlardan bazıları nigellon ve alpha pinen bileşimleri, omega-3, omega-6 yağ asitleri, selenyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum mineralleri ile E vitaminidir. Bu bileşikler ve yağ asitleri özellikle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Salatalara ekleyeceğiniz yarım tatlı kaşığı çörekotu yağı ile lezzetinin ve şifasının artırılabilineceğini aktaran Gülsoy, "Ayrıca öğütülmüş çörekotunu yoğurtlara da ekleyebilirsiniz.

Çörekotu, içerdiği bileşenler sayesinde hücre yenileyici özelliğinin yanında anne sütünü de arttırmaya yardımcı olur. Bunun için ister yağ formunda isterseniz öğütülmüş formda ya da bala karıştırarak tüketebilirsiniz" dedi.

Sevil Gülsoy, çörekotu yağında doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:

Tat: Çörekotu tohumunun tadı hafiftir. Tadının acı olması bu yağın kaliteli olduğu anlamına gelmez. Yağın verimliliği artması için sıkım sırasında ısıl işlem uygulanır.

Bu da rengin koyulaşmasına, tadın acılaşmasına sebep olur. Bunu analizlerde peroksit miktarına bakılarak da anlamak mümkündür. Oysa soğuk pres yöntemi ile elde edilen çörekotu yağında acılık ve boğazı yakma oranı hafiftir.

Ayrıca oksijenle temas etmiş, depolama koşulları uygun olmayan çörekotu yağlarında asitlik miktarı ve peroksit miktarı artar. Bu da acı tatta ve yağın renginde artmalara sebep olur.

Renk: Yağın rengi orjinalinde soğuk sıkımda açıktır.

Koku: Karakteristik çörekotu kokusu

Sağlığınızı desteklemek için kaliteli ve soğuk sıkım çörekotu yağını tercih edin. Bunun için ya yağınızın peroksit miktarını ölçtürün yada güvenilir, standartlara uygun üretim yapan firmayı tercih edin.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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