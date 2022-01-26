Çörekotu faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl kullanılır?

Çörek otu, tarih boyunca tıbbın en gözde bitkilerinden biri olmuştur. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen bu şifalı bitki hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Üzerine en çok bilimsel araştırma yapılan bitkilerden biridir. Çörek otunun tohumundan ve yağından faydalanılabilir.

Çörekotu faydaları nelerdir?

Çörek otunun vücuda pek çok yararı bulunuyor. Zayıflatıcı yararından mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine yararı olan Çörek otu kara habbe ismi ile da bilinir, halk arasında her sıkıntıya şifa olarak kabul edilmektedir.

Çörek otu aç karnına yenirse ne olur?

Çörek Otu Yağı: Sabahları aç karnına 1 çay kaşığı yağı direk olarak içilebilir. Bu şekilde tüketilmesi iç organların sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bunun yanında ılık suyun içine 1-2 damla çörek oyu yağı damlatıp içmek, tansiyon ve şeker hastalıklarına iyi gelmektedir.

Çörek otunun sağlığa diğer faydaları

Öksürüğe iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürücüdür.

Grip tedavisinde kullanılabilir.

Baş ağrısını hafifletir.

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

Çörek otu nasıl kullanılır?

Uzmanlar, çörek otunun öğütülmüş durumda alınmasını öneri olarak vermektedir. Bunun sebebi öğütülme işlemi sırasında içerisinde çörek otunun içerisinde bulunan yararlı yağlar uçar. Bu sebeple de çörek otunu tohum durumunda almak daha doğrudur.

Çörek otu, poğaçada, börekte, kurabiye ve salatada kısacası pek çok yerde kullanılabilir. Bunun yanı sıra çörek otunu düzenli bir biçimde tüketmek amacıyla kahvaltıdan ve yemekten yaklaşık bir ile bir buçuk saat önce, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğneyebilirsiniz.

Çörek otu tüketimi bilinçli bir biçimde yapılmalıdır. Aşırı olarak yapılan tüketimi insan sağlığına zarar vereceği için kontrollü biçimde tüketmek gerekir. İlk kez çörek otu tüketecek olan kişiler günde 3 defa bir çay kaşığı kadar tüketim yapabilirler.

Çörek otu yağı nasıl yapılır?

2-3 yemek kaşığı çörek otunu havana alın ve özlerinin daha kolay çıkması için güzelce dövün. Ardından ağzı sıkıca kapanabilen bir kavanozun içine dövdüğünüz çörek otlarını aktarın ve üzerine, kavanozun ağzına kadar dolacak şekilde (200 ml.) zeytinyağı ilave edin.

Çörek otu yağı ne işe yarar?

Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir.

Kabızlığı gidermeye yardımcı olur, hemoroid için de iyileştirici etki gösterir.

Sinir, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu yağı uykusuzluk için de kullanılır.

Bağışıklılık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnç sağlar.

Çörek otu yağının cilde faydaları nelerdir?