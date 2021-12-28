Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır?
Çörek otu yağı, siyah kimyon bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır.
Tohum haliyle de çok faydalı olan çörek otu, yağ formuna kavuştuğunda cilde ve vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Mide ağrıları ve bulantıya iyi geliyor.
Çörek otu yağı nasıl kullanılır?
- Kahvaltıdan önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını ağız yoluyla alabilirsiniz.
- 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını doğrudan yemeğinize katarak ya da içtiğiniz suya veya meyve suyuna karıştırarak tüketebilirsiniz.
Çörek otu yağının faydaları nelerdir?
- Antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
- İltihapların tedavisinde kullanılır.
- Kilo verme sürecine destek olur.
- Saç dökülmelerini azaltır.
- Bronşları temizler ve öksürüğe iyi gelir.
- Romatizmaya ve eklem ağrılarına iyi gelir.
- Kabızlığı giderir.