Çörek otu, her derde deva farklı çok faydası ortaya çıktı: Sağlığa yönelik çörek otu yağı nasıl kullanılır? O tarif

Düğün çiçeğigiller ailesinden olan çörek otu, 14 türü kapsayan bir yıllık bitkidir. Tarlada yetişen çörek otunun boyu yaklaşık 40 cm uzar. Küçük siyah tanecikler, bitkinin dallarındaki kapsülün içerisinden çıkarılır.

Çörek otunun içeriğindeki vitamin ve mineraller nelerdir?

Çörek otu %21 protein, %38 karbonhidratlar ve %35 bitkisel yağlar içerir. Nigellon, thymoquinon ve uçmayan yağları barındırır. Ayrıca içeriğinde linoelik asit (Omega – 6, Omega – 3), palmitik asit, oleic asit, potasyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve A, B, B2, C vitaminleri yer alır.

Çörek otunun faydaları nelerdir?

-Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun mikroplara karşı direncini artırır. İltihap oluşumunu engeller.

-Antioksidan özelliği vardır. Vücuttaki toksinleri süzerek atar.

-Kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı koruyucudur. Antioksidan özelliği ile karaciğeri ve böbreği korur.

Kolesterolü ve kan şekerini düzenler. Şeker hastalığında faydalıdır.

-Mide zarını korur. Hazmı kolaylaştırır. Reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Alerjik hastalıklara karşı ek bir tedavi olarak kullanılır. Bu özelliği ile bronşit hastalığında ek fayda sağlar.

-İdrar söktürücüdür ve yüksek tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir.

Çörek otu nasıl tüketilir?

Çörek otu yemeklerde, börek ve poğaça gibi hamur işlerinde lezzet katması amacıyla kullanılır. Eğer bir rahatsızlığa yönelik olarak vücuda sağladığı yararlardan faydalanmak için tüketiliyorsa öğütülerek toz haline getirilir ve bu haliyle kullanılır; çünkü taneler yutulduğunda sindirimi zordur. Tozu bal, yoğurt ya da meyveler ile tüketilebilir. Çörek otunun yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi zayıflamayı hızlandırır. Ayrıca düzenli kullanımı birçok fayda sağlar; ancak bazı araştırmalar çörek otunun sürekli kullanılmamasının, bir gün kullanıldıktan sonra iki günlük bir ara verilmesinin daha yararlı olacağını söylemektedir.

Kuranda çörek otunun faydaları

Çörek otu yutmanın faydaları nelerdir?

Çörekotu içinde bulunan timokinon 'un kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü gözlenlenmiştir. Çörek otunun kullanımı nefes borusu adalesini genişletme etkisinden dolayı nefes darlığında yararlıdır. Çörek otunun içindeki iltihap önleyici madde eklem iltihabı için yararlıdır.

Çörek otu, 2000 seneden daha uzun bir süredir Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Çörek otunun bilinen en fazla etkisi bağışıklık sistemi üzerinedir. Çörek otunun çekirdekleri, %40 oranda sabit yağ, %1,4 oranında uçucu yağlar, %15 oranında aminoasitler, protein, kalsiyum, demir, sodyum ve potasyum içermektedir. Çörek otunun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi, 1986 yılında ABD’de yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkmıştır ve yapılan bu araştırma ile çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çörek otu, çoğu ülkede tıbbi olarak karın gazı giderici, hazımsızlık ve bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır.

Faydaları bilim insanlarını bile şaşırtmış

Çörek otu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve her araştırmada bu şifa kaynağının farklı bir faydası tespit edilmiştir. Bu araştırmaların büyük bir kısmı hayvanlar üzerinde yapılmışsa da çörek otunun faydası üzerine gerek doğuda ve gerekse batıda yayınlanan araştırmaların insanı hayrette bırakacak sayıda çok olması ve çeşitliliği gerçekten ilgi uyandırmaktadır. Gerçekten laboratuar araştırmaları, çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve buna bağlı olarak vücudu tahrip eden mikroplara ve virüslere karşı gücünü, ayrıca kansere karşı direncini artırdığını ortaya koymuştur. Bugün Amerika'nın en büyük enstitüsünde Dr. Ahmed el-Kâdî ve Dr. Üsame Kandil ileri safhadaki Kanser ve AİDS hastalarına bala katılmış çörek otu vermektedirler. Londra Kings College Üniversitesinde yapılan bir araştırmada çörek otunun iki çeşit yağ ihtiva ettiği ortaya konmuştur. Bunlar % 0.45 oranında anti enflamatuar (iltihap önleyen) özelliğe sahip olan uçucu yağ, diğeri ise % 33 oranında sabit yağdır. Bu araştırmayla bilim insanları, çörek otunun uçucu yağının romatizma gibi, eklem hastalıkları iltihabını hafifletmede çok etkin bir rol oynadığını ortaya koymuşlardır. Ayrıca yapılan farklı bir araştırma da, çörek otunun bazı mikropların etkinliğini yavaşlattığını ve iltihap oluşmasını engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan tüm farklı araştırmalar, çörek otunun, nefes darlığı ve solunum yolları iltihabının tedavisinde çok faydalı olduğunu, çörek otu özünün meme, prostat, cilt kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlatmayı başardığını göstermiştir.

Peygamber Efendimiz(SAV) de tavsiye etmiş

Peygamber Efendimiz(SAV), çörek otunun her hastalığın ilacı olduğunu haber vermiştir. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre; Hz. Peygamber(SAV) "Çörek otunda ölüm hariç her türlü hastalığın şifası vardır" demiştir. (Buhârî, "Tıp", 7; Müslim, "Selam", 88; İbn Mâce, "Tıp", 6; Tirmizî, "Tıp", 5). İbn Şihab, bu hadiste geçen "sâmm" kelimesinin "ölüm" anlamına geldiğini ifade etmektedir.

İşte, çörekotunun araştırmalarla kanıtlanan inanılmaz faydaları...

Karaciğeri koruyor

Yapılan bir araştırma, çörek otu çözeltisinin fareler üzerinde karaciğeri carbon tetrachloride adındaki zehirli maddeye karşı korumadaki etkisini ortaya koymuştur. Deneye tabi tutulan 60 farenin bir kısmına çörek otundan bir karışım verilirken, diğer gruba ise sadece ot verilmiştir. Bilim insanları, 60 fare üzerinde yapılan bu araştırma ile, fareleri on hafta süreyle izlemeye almışlar ve deney farelerinde karaciğer dokusunu inceledikten sonra kanser etkisinin şiddetinin çörek otu karışımı ile tedavi edilen farelerde daha az olduğunu ortaya koymuşlardır. Çörek otu verilen farelerde karaciğer enzim düzeyi daha düşük çıkmıştır. Bunun yanında karaciğer dokusu üzerine zehirli maddelerin etkisi ise daha az görülmüştür.

Kanser hastalıklarına karşı etkili

Bilim insanları, yaptıkları bir deneyle 45 fareye kolon kanserine yol açan kimyasal madde vermişler, 30 fareye de ağız yoluyla çörek otu yağı içirmişlerdir. Deneyin yapılmasından on dört hafta sonra çörek otu yağı verilen farelerde kolon, karaciğer veya böbrek üzerinde herhangi bir kanserli değişiklik olmadığını gözlemlemişlerdir. Bu araştırma, çörek otunun uçucu yağının kolon kanseri oluşumunu engellemedeki gücünü ortaya koymuştur. Yapılan farklı bir araştırma ise, çörek otu özü kullanmanın meme kanseri hücrelerini yavaşlatmadaki etkisini ortaya koymuştur.

Şeker hastalığı tedavisine yardımcı oluyor

2003 yılının Aralık ayında, Türk araştırmacılar, yaptıkları bir araştırmayla çörek otunun şeker hastalığı tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olacağını göstermiştir. Araştırmacılar, şeker hastalığına yakalattıkları 50 fare üzerinde deney yapmışlardır. Fareler iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba otuz gün süre ile her gün karın zarından (periton) uçucu çörek otu yağı verilmiştir. Diğer gruba ise çörek otu yağı içermeyen tuzlu bir sıvı verilmiştir. Araştırmacılar, şeker hastalığına yakalanmış farelerde çörek otu yağının kanda şeker oranını düşürdüğünü ve insülin miktarını arttırdığını tespit etmişlerdir. Ayrıca çörek otu yağı insülin salgılanmasından sorumlu pankreasta beta hücrelerini harekete geçirip, çoğaltmıştır. Bu da çörek otunun şeker hastalığının tedavisinde yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Alerjik hastalıkları bitiriyor

Berlin Charite Üniversitesinde, alerjik hastalıklara yakalanmış 152 hasta üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu hastalarda alerjik burun iltihabı, astım ve egzama hastalıkları bulunmaktadır. Yapılan çalışma, bu alerjik hastaların, çörek otu yağı ihtiva eden kapsüllerden günlük 40- 80 mg. arası verilerek tedavi edildiklerini göstermiştir. Alman araştırmacılar, yaptıkları bu çalışma ile çörek otu yağının alerjik hastalıklarda ek bir ilaç olarak etkin olduğu sonucunu çıkarmışlardır.

Solunum yolu hastalıklarına birebir

Çörek otu ilaçları, senelerden beri öksürük ve solunum yolu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Riyad Kral Suud Üniversitesinden araştırmacılar çörek otu yağının anti enflamatuar etkisini kobay olarak kullandıkları Hint domuzunun (Guinea Pig) nefes borusu üzerinde araştırmışlardır. Araştırma neticesinde anti enflamatuar etkinin nefes borusu adaleleri üzerinde gevşetici bir role sahip olduğunu görmüşlerdir. Bir başka ifadeyle çörek otu yağının anti enflamatuar özelliğinin nefes borusu adalesini genişlettiği ortaya çıkmıştır. Bu da nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Böbrek ve mide hastalıklarına karşı koruyucu

Çörek otunun, mide zarını koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kahire Üniversitesinden araştırmacılar, midelerinde yara açtıkları fareler üzerinde deneylerde bulunmuşlar ve deney farelerini, çörek otu yağı veya anti enflamatuar ile tedavi etmişlerdir. Yapılan deney, bu iki maddenin mide zarını tahriş edici etkenlerden veya mideye zararlı yaralardan koruduğunu açıkça ortaya koymuştur. İskenderiye Üniversitesinde görevli ve çörek otu alanında uluslararası üne sahip büyük uzman Dr. Muhammed ed-Dahahını, bu konuda bir çalışma yapmıştır. Dahahını, fareler üzerinde yaptığı çalışmada çörek otunun alkolün sebep olduğu tahrişlerden mide zarını koruyucu etkisini incelemiştir. Bu araştırma neticesinde çörek otu yağının alkolün sebep olduğu mide tahrişlerine karşı etkin koruyucu bir tesiri olduğunu ortaya koymuştur.

Ezher Üniversitesinden araştırmacılar ise, çörek otundaki anti enflamatuar özelliğin böbrek rahatsızlığına olan etkisi üzerine bir çalışma yapmışlardır. "Doxorubicin" maddesi vasıtasıyla fareler üzerinde yapılan çalışmada anti enflamatuar, idrar yoluyla protein ve albümin atımını yavaşlattığı tespit edilmiştir. Ayrıca çörek otunun böbrekte meydana gelen olumsuz etkileri yavaşlatan anti oksidan madde içerdiği görülmüştür. Bu da anti enflamatuar özelliğin böbreği hasta olmaktan koruyan bir rolünün olabileceğini göstermektedir.

Kalp ve damar hastalıklarını önlüyor

Bilim insanları, bir hafta boyunca otuz dakika süreyle bir grup fareye çörek otunda bulunan anti enflamatuardan 100 mg. vermişlerdir. Bunun neticesinde anti enflamatuar özelliğin kanda "homocysteine" adı verilen maddenin yükselmesine karşı etkili olduğunu tespit etmişlerdir. "Homocysteine" maddesinin kandaki yüksekliği ise trigliserit, kolesterol ve vücuda zararlı oksidan maddelerin düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır. Araştırmacılar çörek otu özünün, homocysteine düzeyinin yüksekliğine eşlik eden zararlı maddelerin azalmasına yol açtığını görmüşlerdir. Bu, çörek otu yağının homocysteine düzeyinin yüksekliği ile ona eşlik eden kan yağlarının yükselmesi neticesinde meydana çıkan zararlı etkilerden kalbi ve damarları korumasının mümkün olduğu anlamına gelmektedir.

Çörek otunun zararları nelerdir? Kara çörek otunun zararları...

Çörek otu birçok faydasının yanında, dikkatli kullanılmaz ise zararlara da sebep olmaktadır. Örneğin, kan şekeri düzeyi ile ilgili problemi olan kişiler çörek otunu doktor kontrolünde kullanmalıdır. Çörek otu, günde 2 gramdan fazla kullanılmamalıdır. İçeriğindeki Omega – 3 yüksek olduğu için keten tohumu gibi bitkiler ile birlikte alınmamalıdır. Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Bal ve çörek otu faydaları: sonuç olarak, çörek otunun ve özellikle bal ile birlikte kullanıldığında inflamatuar olayların ve kanser oluşumunun önlenmesinde çok etkin olduğu vurgulanmıştır.

Çörek otu çiğnemek faydalı mı?

Her gün çörek otu yemek Her gün 1 çay kaşığı çörek otu: Düzenli kullanımda kan şekerini düşürücü etkisi vardır. İçeriğinde bulunan B1, B2 ve B6 vitaminleri, pek çok enzimin üretiminde önemli rol oynar. Çünkü bunlar, savunma ablukalarını yok edip boyun altı bezini ve dolayısıyla da savunma sistemini güçlendirir.

Saraçoğlu çörek otu nasıl kullanılır

Prof Saraçoğlu Çörek Otu Yağı kullanımı, yetişkinler tarafından günde 1 kez aç karnına 1 yemek kaşığı şeklinde olabileceği gibi salatalara eklenerek de tavsiye eder.