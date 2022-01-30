Çörek otlu kolay kurabiye | Tam ölçülü çörek otlu kurabiye tarifi
Pratik kurabiye tarifi | Çayın yanına hem leziz hem de kolay bir kurabiye tarifi arıyorsanız; mutlaka çörek otlu kurabiyeyi denemelisiniz. Peki, örek otlu kurabiye nasıl yapılır? Kolay çörek otlu kurabiye yapılışı
Çayın yanına bir hayli yakışan çocuklarınızın yüzünü güldürecek bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Çörek otlu kolay kurabiye
Malzemeler:
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 100 gram oda sıcaklığı
- 1 adet yumurta (Sarısı üzerine)
- 2,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı çörek otu
Tam ölçülü çörek otlu kurabiye tarifi
Bur yoğurma kabının içerisine un hariç tüm malzemeleri alıp karıştırın.
Ardından unu azar azar ekleyip yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar koparın ve şekil verin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeler kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.