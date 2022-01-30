  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çörek otlu kolay kurabiye | Tam ölçülü çörek otlu kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Çörek otlu kolay kurabiye | Tam ölçülü çörek otlu kurabiye tarifi

Pratik kurabiye tarifi | Çayın yanına hem leziz hem de kolay bir kurabiye tarifi arıyorsanız; mutlaka çörek otlu kurabiyeyi denemelisiniz. Peki, örek otlu kurabiye nasıl yapılır? Kolay çörek otlu kurabiye yapılışı

Yeniakit Publisher
2022-01-30 17:22:00 -
Çörek otlu kolay kurabiye | Tam ölçülü çörek otlu kurabiye tarifi

Çayın yanına bir hayli yakışan çocuklarınızın yüzünü güldürecek bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Çörek otlu kolay kurabiye

Malzemeler:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 100 gram oda sıcaklığı
  • 1 adet yumurta (Sarısı üzerine)
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı çörek otu

Tam ölçülü çörek otlu kurabiye tarifi

Bur yoğurma kabının içerisine un hariç tüm malzemeleri alıp karıştırın.

Ardından unu azar azar ekleyip yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparın ve şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeler kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye | Çörek otlu yumurtasız kurabiye
Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye | Çörek otlu yumurtasız kurabiye

Kadın - Aile

Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye | Çörek otlu yumurtasız kurabiye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay