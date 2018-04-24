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Çorapçılar kralı FETÖ'yü böyle beslemiş

Akın Çorap'ın sahipleri, FETÖ elebaşının talimatı üzerine Bank Asya'ya 1.5 milyon TL yatırdı. Şüphelilerin terör örgütü üyeliğinden hapsi isteniyor.

24 Nisan 2018 Salı 07:59
Çorapçılar kralı FETÖ'yü böyle beslemiş

Türkiye'nin en büyük beş çorap üreticisinden biri olan Akın Çorap şirketinin sahiplerine 'terör örgütü üyeliği' kapsamında dava açıldı. İhsan ve Ali Yarkın'ın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akın Çorap'ın FETÖ elebaşının talimatı üzerine Bank Asya'ya 1.5 milyon TL yatırdığı ifade edildi.

Yıllık cirosu 50 milyon TL'ye ulaşan Akın Çorap, geçtiğimiz sene Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetimine geçti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli İhsan Yarkın'ın FETÖ ile bağlantılı Giresun İş Hayatı Derneği üyesi olduğu ve örgütün tepe yöneticilerinden Ahmet Kara ile telefon irtibatının bulunduğu belirlendi.

BANK ASYA ORTAĞI

Şirketin asıl sahibi baba Ali Yarkın'ın ise Bank Asya'nın ortaklarından olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin şirketten FETÖ bağlantılı dernek ve vakıflara yaptığı himmet miktarına ise ulaşılamadı. (Sabah)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 07:59
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. Akın çorap
  4. fetö mali destek
  5. Bank Asya
  6. TMSF

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