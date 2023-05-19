Çorap söküğüne döndü Davutoğlu’nun partisinde bir deprem daha

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü Veysi Akay; tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"İTİRAZLARIMA KARŞILIK BULAMADIM"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Akay, "12.12.2019 tarihinde 15 yıl emek verdiğim iktidar partisinin tüm güç, kudret ve konfor alanlarını terk ederek haklı, meşru gerekçelerle demokrasinin en güzel tarafı olan muhalefet etme hakkı çerçevesinde kurulan Gelecek Partisinin kurucular kurulu arasında yer aldım. Partimizin kuruluşunda ve ilk dönemlerinde hayalini kurduğumuz evrensel hukuk, adalet, müreffeh bir ülke, tam demokratik bir yapılanma gibi konularda fikir birliği içinde tam bir inançla çalıştık. Ancak parti içerisinde özellikle son 1,5 yıldır liyakat, güven, istişare gibi parti kurma gerekçelerimizi oluşturan değerlerin karşılık bulmadığını gördüm" dedi.

"BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIM"

Akay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tarihi bir seçim sürecinin yaşandığı, aşkla ve heyecanla kurduğumuz partimizin milletimizin huzuruna çıkıp bir alternatif olması gereken bu ilk vuslat sürecinde yapılması gereken en temel siyasal ve kurumsal işlemler yapılmadığı gibi yapılmaması gereken sistemik en ağır hatalarla karşı karşıya bırakıldık. Cumhurbaşkanı adayı ile süreci ve sınırlı sayıda vekillik listesinin demografi ve hakça dağılımında dahi sıfır istişare ile hareket edilmiş ve bu aşamaların yönetilmesinde partiye ağır bir fatura ve onarılması zor bir hasar verilmiştir. Teşkilatın temelinden gelen biri olarak hiçbir menfaat ve çıkar beklemeksizin partimize üye olan, gönüllü olan, emek ve çaba harcayan Gelecek ailesinin tüm fertlerinin her türlü kolektif hukukunu koruma adına Sayın Genel Başkana yazılı ve sözlü olarak ilettiğim bu ve benzeri konularda ise ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadım.

"SAYIN DAVUTOĞLU İLE FİKREN AYRIŞTIK"

İnsani ve İslami haklar noktasında asla incinmediğim, yetkin bir hoca ve kıymetli bir devlet adamı olan Sayın Genel Başkan ile siyaseti okuma biçimi ve siyaset yapma tarzı, üslubu noktasında fikren ayrıştık. Kendileri kabul etmese de ben ve benim gibi düşünen parti içinden ve dışından değerli insanlar tarafından eleştirildiği hataları oldu. Kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen değişmediğini de yaşayarak gördüm. Türkiye sokağında siyaset yaptığımızı, "Başbakan "olarak değil artık yeni bir muhalefet partisi ve onun özgün lideri olarak sahada olduğumuzu, siyasette en önemli gücün mahalle temsilcisinden başlayarak bir bütün olarak teşkilat olduğunu, tüm karar ve söylemlerin parti dışında eş dost, arkadaş sohbetlerinde, paralel akademik enstitü çevrelerinde, kerametlerini partililerimizin hiç görmediği, parti üyesi dahi olmayan birtakım danışmanlarda sözcülüğünü ve temsilciliğini yaptığı partisinin üyelerine selam dahi vermeyen "elitist!" siyasi kurmaylarla şekillendirilmesinin siyasetin en ağır ve kusurlu hareketleri olduğunu ifade etmeme rağmen son seçim sürecinde yaşananlarla beraber hiçbir değişimin olmayacağı ortaya çıkmış oldu.

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"VİCDANIMI KANATAN EN BÜYÜK ACI"

Son olarak; 25 yılını eğitime vermiş eğitim öğretim çalışmalarının tüm süreçlerinde bulunmuş bir eğitimci olarak hem partime hem de ülkeme en çok faydalı olacağım eğitim adına düşüncelerimi, önerilerimi sunmak, en etkili katma değeri oluşturmak için adeta kendimi paraladığım partimde 3,5 yıldır tek bir eğitim toplantısını yaptıramamış olmam ise vicdanımı kanatan en büyük acı olarak kalacaktır. Yapısal ve ilkesel olarak parti işleyişine ve siyaset yapma şekline yaptığım bu esastan karşı çıkma ve bu tarz siyaset biçiminin muhalefet veya iktidar her iki halde de partiye ve ülkemize yarar getirmeyeceği düşüncesiyle heyecan, aşk ve umutla, çok kıymetli dostlarla birlikte kurduğumuz Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu üyeliğinden, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve İzmir Bölge Koordinatörlüğünden ve dahi Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

"HELALLİK TALEP EDİYORUM"

Bu vesile ile Parti sürecinin öncesinde, esnasında ve sonrasında tanıştığım doğudan batıya kuzeyden, güneye tüm illerimizdeki vefakâr, cefakâr teşkilat mensuplarına, il ve ilçe başkanlarımıza, kurucularımıza parti yönetim kurulu üyelerine, bizlere inanarak bu yolda maddi manevi destekleri ile yanımızda olan dost, arkadaş ve hemşerilerime ortak hükmi şahsiyetteki hak dolayısıyla helallik talep ediyor, kendilerine ancak teşekkür babında olduğumu belirtmek istiyorum."