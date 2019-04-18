Çöpten topladıkları malzemelerle kıyafet yapıp sokaklarda gezdiler

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki öğrenci geri dönüşüme dikkat çekmek için çöpten topladıkları malzemelerle kendilerine kıyafet yapıp ilçe sokaklarında dolaşıp vatandaşlara mesaj verdiler.

Nizameddin Yağıbasan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri Sinem Atmaca ve Neslihan Yıldırım Niksar’ın ana caddelerinde geri dönüşüme dikkat çekmek için çöpten topladıkları kıyafetlerle gezerek farkındalık oluşturdular.

Yaptıkları farkındalığın büyük ilgi çektiğini söyleyen Sinem ve Neslihan; “Niksar’ın doğası gerçekten çok güzel buna sahip çıkılmasını istiyoruz. Tabiki sadece Niksar değil tüm Türkiye’de çevre kirliliği çok önemli ki, Türkiye yurt dışından çöp ithal eden bir ülke. Biz üzerimizde görünen çöpten topladığımız malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasını halkın bilinçlendirilmesini talep ediyoruz. Bu amaçla kendi çapımızda topladığımız malzemelerle üzerimize uygun yaptığımız kıyafetlerle Niksar’ın cadde ve sokaklarında, geziyoruz farkındalık yapıyoruz. Belediye binamızı ziyaret ettik, esnafları ziyaret ediyoruz. Bizi görenler öncelikle şaşırıp tebessüm ediyorlar, bizi tebrik ediyorlar, hatta bizimle fotoğraf çekinenler oluyor. Bu bizim kendi çapımızda yaptığımız bir şey, tabi farklı projelerde oluşturulabilir, bizde öğrenciler olarak dikkat çekmek istedik umarım çevre için faydalı olmuştur” dediler.

Vatandaşların büyük ilgisini çeken farkındalıkta yoldan geçenler çöp kıyafetli öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.