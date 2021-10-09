Çöpten geçilmiyor! Marsilya’ya sanki CHP eli değdi
Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, belediyenin çalışma saatlerini artırma kararına itiraz eden temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, görüntüler CHP’nin yönettiği İstanbul ve İzmir’i hatırlattı.
Marsilya Belediyesinin, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yasa kapsamında, ücretlerde herhangi bir değişiklik yapmadan yıllık çalışma saatini 1607'ye (haftalık 35 saat) yükseltme kararı temizlik görevlilerinin tepkisine ve greve gitmesine neden oldu. Özellikle kentin en önemli merkezi "Vieux Port" ve çevresinde restoran ve kafelerin etrafında çöplerin sokakların bir bölümünü kapladığı gözlemlendi.