“Çöpte yiyecek” değil cep telefonu kılıfı kavgası!
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Avcılar'da vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul Avcılar'da bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıflarını gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.