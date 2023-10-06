Çöplükten zirveye Ümraniye

Çok değil 25 yıl önce yani 90’lı yıllarda patlayan çöplüğü ile akıllarda yer eden Ümraniye bugün kamu ve özel kuruluşların merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Finansın merkezi

İstanbul Finans Merkezi’nin de faaliyete geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Anadolu, Eximbank, Vakıf Katlım Genel müdürlükleri Ümraniye’ye taşındı.

Holdinglerin gözdesi

Bayer’den, Starbucks’a, Dacia’dan Renault’a büyük firmaların yönetim merkezleri için tercih ettiği Ümraniye, Huawei, Philips, Profilo, Kia, kariyernet, hangikredi, Alcatel, Suwen, Unilever gibi şirketlerin de kümelendiği bir gelişim havzası konumuna yükseldi.

Anadolu Holding, Çelebi Holding, Anel Holding, Kürüm Holding, Setur, Watsons ve Casper genel müdürlüklerinin yanı sıra son Türkiye’nin Dünya’daki sesi Anadolu Ajansı’nın da İstanbul merkezi Ümraniye’de bulunuyor.

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Otellerin tercihi

Son yıllarda turizm sektörünün de ilgi odağı haline gelen Ümraniye’de açılan Bof Hotel, Ramada by Wyndham, Crowne Plaza, Antasya, Hilton gibi turizm tesisleri ile yatak sayısı 3 bine ulaştı. Rakamlar 2019-2023 yılları arasında Ümraniye’de 10 bin 700 yeni ve aktif işyerine ve yine aynı dönemde 11 bin 500 konut ve bin 500 konut dışı olmak üzere toplam 13 bin bağımsız bölüme ruhsat verildiğini ortaya koyuyor.

Odak şehir vizyonu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a göre ilçedeki gelişimin hızı katlanarak artacak. Sorularımızı yanıtlayan Yıldırım son 4 yılda yaşanan değişimi “yükselen sektörlerin odaklandığı bir şehir olma yolunda ciddi mesafe kat ettik. Ümraniye bireylerin, şirketlerin ve daha da önemlisi her alanda yeni fikirlerin “orada olmalıyım” dediği bir merkez haline geliyor” sözleriyle yorumladı.

Kentsel dönüşümde fırsat

Kentsel dönüşüme ilişkin “cazibe” vurgusu yapan Yıldırım, “konutlar ya da işyerleri açısından olanı olduğu yerde benzer şekilde dönüştürmek bir yöntemdir. Ama meseleye sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik restorasyon bütünlüğü ile bakmalıyız. Yani bir çöküntü alanını sadece afetlere dayanıklı hale getirmekle iş bitmiyor. Ümraniye bir yandan finansın merkezi haline geliyor. Aynı zamanda millet bahçeleri, kültür-sanat mekanları, sosyal donatıları, eğitim, sağlık merkezleri, yaşam alanları ile içinde bulunanların “iyi ki buradayım” dediği bir şehir olmalı. Bu yüzden dönüşümü, gelişim ile taçlandırmak durumundayız. Bunu sadece Ümraniye ya da İstanbul açısından değil Türkiye’nin geleceği açısından bir stratejik zorunluluk olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Ümraniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlayan İstanbul hizmetleriyle birlikte yukarı doğru bir ivme kazandığını belirten Yıldırım, "1999 yılında Ümraniye'nin zemini sağlam, havası güzel, ulaşım akslarının da ortasında kalınca ilçe kendini ortaya çıkarmış. Ve büyük şirketler, sanayisi münasebeti nedeniyle insanlar buraya yerleşmiş. Ümraniye'nin nüfusu bugün 750 binlere yaklaştı. Gündüz nüfusu ise 1 milyonu geçiyor. Ümraniye ulaşım akslarının üstünde olması nedeniyle çok ciddi şirketler burayı tercih etti. Cumhurbaşkanımızın Anadolu yakasında finans yönünden Ümraniye'yi seçmesi, merkezin 3,5 milyon metrekare alanda inşası Ümraniye'nin cazibesini bir kat daha artırdı. Merkez Bankası'ndan kamu bankalarına, bunlar türevleriyle gelince, Türk ve yabancı şirketler de finans merkezinde yerler tutup kiraya gelecekler. Ve böylece Almanya'da Frankfurt, İngiltere'de Londra, Amerika'daki New York gibi Ümraniye de finansın cazibe merkezi olacak. Bu tabii bir vizyon' diye konuştu.

Merkezleri Ümraniye'de bulunan kuruluşlar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Genel Merkezi, VakıfBank Genel Müdürlüğü, Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Halk Bankası Genel Müdürlüğü, TEB Genel Müdürlüğü, Türk Eximbank, Anadolubank Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesi, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü, Anadolu Holding, Huawei Türkiye, Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., Renault Mais Genel Müdürlüğü, Setur Genel Müdürlüğü, Dacia Genel Müdürlüğü, Kia Genel Müdürlüğü, Philips Genel Müdürlüğü, Profilo Genel Müdürlüğü, Watsons Genel Müdürlüğü, Starbucks Genel Müdürlüğü, Casper, Anadolu Grubu, Coşkun Grup, Kürüm Holding, Artı Yatırım Holding, Çelebi holding, Çelebi Havacılık Holding A.Ş., Kariyer.net Merkez Ofis, Unilever, Yükselir Grup Holding, Doğa Grup Holding, Eyg Grup Holding, Anel Holding, Neval Group Holding, Safi Holding, Ulkar Holding, Doruk Group Holding, Mayem Group Holding, İncekaralar Holding, Alshaya Grup, Alcatel, Hangikredi ve Suwen