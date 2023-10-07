Çöpleri temizlemek için yakılan ateş 2 hektarlık alanı küle çevirdi

Gümüşhane'de ormanlık alanda çöpleri temizlemek isteyen bir kişinin yaktığı ateş, ormanlık alana sıçramış ve yaklaşık 2 hektarlık alan zarar görmüştü.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Canca Mahallesi, Limon Deresi ve tarihi Canca Kalesi arasında bulunan bölgede çıkmıştı.

İtfaiye ekipleri ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan küle döndü.

Yangının ardından soruşturma başlatan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini izlediği güvenlik kameralarıyla belirledi.

Yangının çıktığı gün ve saatlerde bölgede bir şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine ekipler O.K isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

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İfadesi alınan O.K. öğle saatlerinde olay yerinde olduğunu, çevrede çok fazla çöp bulunduğunu ve bu çöpleri temizlemek için bir ateş yaktığını daha sonra bölgeden ayrıldığını söyledi. (İLKHA)