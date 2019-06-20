Çöpleri almaya giden belediye işçileri ölümden döndü
Hakkari'de çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonunun frenlerinin boşalması üzerine geri geri gitmeye başlayan araçtaki işçiler ölümden döndü.20 Haziran 2019 Perşembe 13:03
Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.
Saplandığı yerden çıkarıldı
Dağgöl Mahallesi’ndeki çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonu, freninin boşalması üzerine geri geri giderek bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, çöp kamyonu çekici yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı.
Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin yara almadan kazayı atlattıklarını belirterek, ekiplere geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
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