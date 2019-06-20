Çöpleri almaya giden belediye işçileri ölümden döndü Hakkari'de çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonunun frenlerinin boşalması üzerine geri geri gitmeye başlayan araçtaki işçiler ölümden döndü.

Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü. Saplandığı yerden çıkarıldı Dağgöl Mahallesi’ndeki çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonu, freninin boşalması üzerine geri geri giderek bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, çöp kamyonu çekici yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin yara almadan kazayı atlattıklarını belirterek, ekiplere geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.